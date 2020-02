Huawei guiderà il trend dei pieghevoli: 100 milioni nel 2025

Finora il mercato dei pieghevoli non ha brillato, ma è anche piuttosto fisiologico. I modelli visti finora rappresentano soltanto una fase embrionale, in vista di quelli che saranno i prodotti dei prossimi anni. Già con Samsung Galaxy Z Flip dovremmo assistere ad un miglioramento, con un display non più protetto da uno strato plastico, bensì in vetro. E sicuramente nel 2025 ne riparleremo con toni meno flebili rispetto ad adesso, con vendite che diventeranno sempre più consistenti.

Da qui al 2025 i pieghevoli prenderanno il sopravvento, grazie soprattutto a Huawei

Questa impressione viene sottolineata dalle previsioni svolte dal team di Strategy Analytics, secondo cui i dati di vendita saranno centuplicati nel corso di 6 anni. Se nel 2019 abbiamo visto “soltanto” 1 milione di unità vendute, nel 2020 si dovrebbe salire ad 8 milioni, mentre nel 2025 si parla di cifre attorno ai 100 milioni. Come prevedibile, fra le aziende leader del segmento “pieghevole” ci sarà Huawei (assieme a Samsung).

“Prezzi elevati, display dubbi e durata discutibile stanno trattenendo oggi il mercato dei pieghevoli. Ma questi problemi saranno risolti a lungo termine.“, afferma Ville.Petteri Ukonaho, direttore associato di Strategy Analytics. Per quanto Mate XS non rivoluzionerà granché dal primo modello, già con Huawei Mate X2 le cose potrebbero migliorare. Anche sotto il profilo delle vendite, con un Mate X che nell'arco di 2 mesi ha registrato circa 200.000 unità. Ma le cose saranno ben differenti nel 2025, secondo quanto previsto. Il portfolio di pressoché tutte le aziende avrà almeno un pieghevole, compresa un'azienda tipicamente meno “rivoluzionante” come Apple.

