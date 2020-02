Honor Magic EarBuds ufficiali: nuove cuffie TWS

L'evento Honor non poteva concludersi con la presentazioni di accessori ad hoc. Dopo 9X Pro, View 30 e MagicBook Pro, le Honor Magic EarBuds vanno ad arricchire il comparto delle cuffie senza fili dell'azienda.

Honor Magic EarBuds sono le nuove cuffie veramente senza fili

Pensate in primis per gli amanti del fitness, le Honor Magic EarBuds sono cuffie true wireless, pertanto veramente prive di fili ed ingombri nell'attività sportiva. Integrano driver da 10 mm, pensati per ottimizzare la qualità dei bassi, spesso tallone d'Achille per prodotti di questo tipo. La tecnologia Hybrid Active Noise Cancelling permette di gestire al meglio le chiamate, grazie ad un sistema composto da 3 microfoni al silicio MEMS.

Disponibili nelle due colorazioni Pearl White e Robin Egg Blue, hanno un design trapezoidale per garantire un'ergonomia ottimale. La custodia di ricarica pesa 51 g ed ha una batteria da 410 mAh che, assieme ai 37 mAh, offre un'autonomia complessiva di 12 ore di chiamate e 13 ore di riproduzione. Una volta scarica, la ricarica avviene tramite USB Type-C a 5W.

Il pairing con i dispositivi avviene tramite Bluetooth 5.0 e, nel caso si uno smartphone con EMUI 10, rilevamento e connessione avviene in maniera automatica. C'è anche il sensore di prossimità per attivare o meno la riproduzione, così come i controlli touch per la gestione dei vari comandi.

Prezzo e data d'uscita

Le Honor Magic EarBuds saranno disponibili in tutto il mondo da aprile 2020 ad un prezzo di 129€.

