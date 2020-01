A partire da oggi, Lunedì 27 Gennaio, fino al prossimo 9 Febbraio, sono disponibili i nuovi sconti presenti nel Volantino Expert. Come al solito in questi casi i prodotti sono molteplici e troviamo anche una selezione di smartphone Huawei, OPPO e Xiaomi, insieme ad alcuni notebook ed accessori dei principali brand cinesi. Andiamo a dare un'occhiata alle nuove offerte della catena di elettronica.

Volantino Expert dal 27 Gennaio al 9 Febbraio: smartphone Huawei, OPPO e Xiaomi in offerta

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.

Come anticipato in apertura, il Volantino Expert sarà valido fino al 9 Febbraio, quindi avrete un po' di tempo per i vostri acquisti tech. Per prima cosa vi segnaliamo l'iniziativa di San Valentino di Huawei – presente anche da Unieuro – con Huawei Watch GT 2 a 199.90€. Con l'acquisto nei punti vendita Expert, potrete aggiungere un 1€ per ricevere in regalo la smartband Band 2 Pro. Comunque bando alle ciance ed ecco le offerte su smartphone Huawei, OPPO e Xiaomi presenti nel volantino, insieme ad altri dispositivi interessanti in sconto.

Alcune delle offerte presenti nel nuovo Volantino Expert sono disponibili online mentre per alcune sembra che sarà necessario recarsi in uno dei punti fisici della catena di elettronica. Vi ricordiamo che oltre a queste offerte su smartphone e accessori cinesi, sono presenti tanti altri prodotti a prezzo scontato. Se siete interessati, qui trovate i dettagli del volantino.

Scopri gli altri Volantini attivi

Le offerte di Expert non vi bastano? Niente paura perché nel momento in cui scriviamo sono ancora attivi altri Volantini, con tutta una serie di sconti su prodotti cinesi e non, accessori, elettrodomestici, notebook e chi più ne ha più ne metta. Li trovate in basso, mentre qui sono presenti i dettagli della nuova iniziativa targata Amazon Warehouse Deals.

MEDIAWORLD – UNIEURO – TRONY

Come seguire le offerte in tempo reale

Oltre ai Volantini ti ricordiamo che puoi seguire le migliori offerte dai principali store online (cinesi e non) direttamente in tempo reale grazie ai nostri canali Telegram.