Il primo video ufficiale dedicato a Realme UI, l'interfaccia proprietaria del brand asiatico, ci ha svelato le nuove cuffie TWS in arrivo. Le Realme Buds Air Neo saranno una versione “aggiornata” degli attuali auricolari wireless dell'azienda, lanciati agli inizi di gennaio. Non è chiaro le novità introdotte, ma nel frattempo le cuffie hanno ricevuto la certificazione NCC, con tanto di immagini dal vivo.

Le cuffie TWS Realme Buds Air Neo hanno ricevuto la certificazione NCC

La certificazione non svela nulla in merito a specifiche e funzionalità delle nuove cuffie TWS, ma almeno le immagini dal vivo ci permettono di dare un'occhiata al design. Come si evince dalle foto in basso, il look delle Realme Buds Air Neo sarà essenzialmente lo stesso di quello delle attuali cuffie del brand asiatico. Avremo un design in stile AirPods, con un case per la ricarica: insomma, nulla di nuovo a questo giro. Quindi… quali saranno le novità in arrivo?

Probabilmente i cambiamenti saranno all'interno, forse con l'introduzione della cancellazione attiva del rumore. Le Buds Air hanno debuttato sul mercato a 399 yuan, circa 52€ al cambio ed è lecito immaginare che anche le Buds Air Neo arriveranno ad un cifra simile. Restiamo in attesa di ulteriori novità da parte del brand, specialmente in merito al periodo di uscita. Che il debutto sia in programma insieme ai nuovi modelli della serie 6?

