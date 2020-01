I prodotti targati Xiaomi YouPin continuano a stupire, sia per il loro prezzo super conveniente che per il loro effettivo utilizzo. Quest'oggi tra le offerte di Banggood spunta il mini aspirapolvere Clean Capsule C30, dispositivo multiuso che non mancherà di accontentare a 360° grazie alla sua versatilità.

Clean Capsule C30 è il mini aspirapolvere multiuso ed è in sconto su Banggood | Coupon

Il mini aspirapolvere di Xiaomi YouPin, infatti, è dotato di un motore con una potenza di 4500 Pa, funziona senza cavo ed integra una serie di chicche davvero niente male. Clean Capsule C30 può essere utilizzato anche come una pratica torcia, oppure come luce LED notturna. In questo caso è possibile anche sfruttare la modalità luce lampeggiante come segnale in caso di emergenza. Pensate sia finita qui? Ebbene no, perché il mini aspirapolvere integra due batterie da 2000 mAh e può anche essere utilizzato come Power Bank per il vostro smartphone!

In basso trovate il link alla pagina del prodotto, dove lo stesso è disponibile in sconto al 50%. Inoltre, applicando il Coupon dedicato (lo trovate sempre nel box) al momento dell'acquisto, potrete risparmiare ulteriormente.

