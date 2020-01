Avete bisogno di una nuova penna USB? In fondo – diciamoci la verità – questo tipo di dispositivi non sono mai abbastanza e spesso (misteriosamente) finiscono nell'oblio, specie nelle mani degli utenti meno attenti. Date un'occhiata alla chiavetta USB 3.0 Kodak in sconto su eBay, dotata anche di un comodo laccetto giallo (impossibile da non notare!).

Chiavetta USB 3.0 Kodak disponibile in vari tagli di memoria su eBay | Offerta Lampo

La chiavetta USB 3.0 targata Kodak è disponibile in due versioni in base al design (K133 e K123) e vari tagli di memoria. Il modello K133 presenta la porta USB rotante, mentre quello K123 una porta estraibile. Di seguito trovare un riepilogo dei tagli disponibili ed il relativo prezzo scontato su eBay.

K133 16 GB – 5.19€ 32 GB – 6.39€ 64 GB – 8.89€ 128 GB – 13.69€

K123 16 GB – 5.89€ 32 GB – 6.79€ 64 GB – 9.39€



Ovviamente si tratta di un venditore eBay affidabile ed è prevista la spedizione gratuita. Per accede alla pagina del prodotto non resta che cliccare sul pulsante in basso.

Articolo sponsorizzato.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.