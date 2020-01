Ninebot Segway S-Pod: la sedia motorizzata arriva al CES 2020

Il mondo dei trasporti è da sempre protagonisti del CES, come dimostrano le novità presentate da Ninebot al CES 2020. A fine 2019 avevamo visti i nuovi scooter elettrici, mentre alla fiera americana è stato presentato il monopattino con cruise control. Ma il veicolo più peculiare è indubbiamente il Segway S-Pod, il quale porterà alla mente gli umani del film d'animazione Wall-E. È a tutti gli effetti una sedia motorizzata in grado di auto-bilanciarsi, rimanendo in equilibrio sulle due ruote presenti in maniera autonoma.

LEGGI ANCHE:

POCOPHONE F2 al CES 2020? No, è Coolpad Legacy 5G!

Segway S-Pod è una delle novità di Ninebot presentate al CES 2020

Solitamente quando si pensa ai veicoli elettrici alternativi alle auto la mente va a monopattini, biciclette, hoverboard e quant'altro. Nel caso del Segway S-Pod il tutto si fa molto più passivo, visto che accoglie il guidatore con una comoda poltrona avvolgente. L'ampio schienale ed i braccioli fanno sì che l'utilizzatore possa manovrarlo tramite un unico comodo comando. Il veicolo è in grado di spingersi fino ad un massimo di 38 km/h, una velocità piuttosto sostenuta.

Ma d'altronde stiamo parlando di un mezzo di trasporto pensato per essere utilizzato in ambienti circoscritti, come aeroporti, centri commerciali e così via. Ninebot inaugurerà il lancio ufficiale del Segway S-Pod durante il Q3 2020, anche se le vendite dovrebbero partire ufficialmente nel 2021. Nessuna notizia sul prezzo, ma ci aspettiamo una cifra non propriamente contenuta.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.