Alibaba brevetta uno smartphone pieghevole a conchiglia molto particolare

La piattaforma di e-commerce Alibaba – una delle più prolifiche, paragonabile ad Amazon – potrebbe avere grandi piani per il futuro, come si evince da un brevetto depositato in patria che ci mostra in azione un inedito smartphone pieghevole a conchiglia. Che cosa significherà? Il colosso cinese è intenzionato a competere con i vari OEM connazionali?

Il brevetto in questione è stato depositato da Alibaba Group nel mese di Marzo 2019 ed è stato approvato il 21 Gennaio 2020 ed inserito anche nel database globale dell'OMPI, l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. Il documento illustra uno smartphone pieghevole a conchiglia con uno stile inedito, mai visto prima. Infatti si tratta di una soluzione leggermente diversa da Motorola RAZR e Samsung Galaxy Z Flip. A differenza dei rivali, in dispositivo è pieghevole in due punti ed offre un pannello particolarmente allungato.

Lo smartphone pieghevole a conchiglia di Alibaba presenta un pannello sulla cover posteriore e una volta chiuso è possibile sfruttare un display esterno (come si vede nell'immagine). Sono presenti all'appello anche il bilanciere del volume e il tasto Power, posizionati lungo il bordo destro.

Che cosa significa questo misterioso brevetto? Che Alibaba sia intenzionata a lanciarsi nel settore dei dispositivi pieghevoli, magari con modelli più economici rispetto alla concorrenza? Ovviamente per ora è possibile solo fare congetture, comunque tenendo a mente che un brevetto significa poco. Infatti si tratta di dispositivi che spesso restano nel limbo e non è detto che il pieghevole targato Alibaba possa vedere effettivamente la luce.

