I migliori proiettori smart a corto raggio | Classifica Luglio 2023

Oltre ai proiettori smart “classici” abbiamo deciso di stilare una classifica anche per quanto riguarda i migliori proiettori smart a corto raggio: si tratta di soluzioni sempre più richieste, che necessitano di cifre maggiori rispetto ai modelli standard, ma che sono in grado di dare grandi soddisfazioni (specialmente agli utenti più esigenti). Andiamo a sconoscere le migliori soluzioni del momento, suddivise per fasce di prezzo!

I migliori proiettori smart a corto raggio | Ecco la classifica di Luglio 2023

Crediti: XGIMI

Ma cos'è esattamente un proiettore a corto raggio (o a tiro corto)? Si tratta di un tipo di proiettore che non ha bisogno di una grande distanza dalla superficie di proiezione. Questi dispositivi possono essere anche a raggio ultracorto, ossia da posizionare anche a brevissima distanza dalla superficie. I vantaggi sono molteplici: non necessitano di supporti da soffitto, si elimina il problema delle ombre (quando un'ostacolo si posiziona davanti alla fonte luminosa), la resa cromatica risulta migliore e in generale c'è un minor spreco di energia. Sono perfetti per ambienti ristretti ma d'altro canto hanno prezzi molto più elevati rispetto ai modelli classici. Bando alle ciance, andiamo a scoprire quali sono i migliori proiettori smart a corto raggio del momento!

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box presenti all'interno della nostra guida, provate a disattivare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che su Amazon, in alcuni casi è presente la voce “Applica Coupon”, che vi permette di risparmiare (vale solo se c'è una promo attiva su un determinato prodotto).

I migliori proiettori smart a corto raggio sotto i 1000€

Come anticipato anche poco sopra, i proiettori a corto raggio partono da cifre maggiori rispetto ai modello standard. Si tratta di una tecnologia differente sotto vari aspetti e di soluzioni adatte a determinate esigenze. Comunque è possibile restare su cifre sotto i 1000€, ovviamente con qualche compromesso.

BenQ TH671ST

Risoluzione e dimensione dell'immagine: Full HD (fino a 1920 x 1080 pixel), 100″

Full HD (fino a 1920 x 1080 pixel), 100″ Luminosità: 3000 ANSI Lumen

3000 ANSI Lumen Durata della lampada: 4.000/10.000 ore

4.000/10.000 ore Messa a fuoco: automatica

automatica Correzione trapezoidale automatica: presente

presente Speaker: da 1,5W

da 1,5W Sistema operativo: Android

Android Memorie: /

/ Connettività: WiFi Dual Band, Bluetooth

WiFi Dual Band, Bluetooth Certificazioni: /

Epson EB-535W

Risoluzione e dimensione dell'immagine: WXGA (fino a 1280 x 800 pixel), 53-116″

WXGA (fino a 1280 x 800 pixel), 53-116″ Luminosità: 3400 ANSI Lumen

3400 ANSI Lumen Durata della lampada: 10.000 ore

10.000 ore Messa a fuoco: manuale

manuale Correzione trapezoidale automatica: presente

presente Speaker: da 16W

da 16W Sistema operativo: /

/ Memorie: /

/ Connettività: WiFi Dual Band, Bluetooth

WiFi Dual Band, Bluetooth Certificazioni: /

I migliori proiettori smart a corto raggio sotto i 2000€

La fascia compresa tra i prodotti “economici” e quelli ultra-premium non è particolarmente ricca, un dettagli che rende ancora più evidente l'esclusività di questi prodotti. Comunque esistono soluzioni di mezzo tutto sommato abbordabili e ricche di funzioni (si notano già le prime differenze rispetto alla fascia precedente).

ViewSonic X10

Risoluzione e dimensione dell'immagine: 4K (fino a 3840 x 2160 pixel), 30-200″

4K (fino a 3840 x 2160 pixel), 30-200″

Luminosità: 2400 ANSI Lumen

2400 ANSI Lumen

Durata della lampada: 30.000 ore

30.000 ore

Messa a fuoco: automatica

automatica

Correzione trapezoidale automatica: presente

presente

Speaker: 2 x 8W (Harman/Kardon)

2 x 8W (Harman/Kardon)

Sistema operativo: /

/

Memorie: 2/16 GB

2/16 GB

Connettività: WiFi Dual Band, Bluetooth 4.0

WiFi Dual Band, Bluetooth 4.0

Certificazioni: /

I migliori proiettori smart a corto raggio ultra-premium (sopra i 2000€)

Siete degli appassionati o avete determinate esigenze e non badate a spese? Allora questa è la categoria che fa al caso vostro: qui non esiste il compromesso, ma solo prodotti ultra-premium con caratteristiche al top. Insomma quello che ci si aspetterebbe da modelli con cifre superiori ai 2000€!

XGIMI Aura

Risoluzione e dimensione dell'immagine: 4K (fino a 3840 x 2160 pixel), 80-150″

4K (fino a 3840 x 2160 pixel), 80-150″ Luminosità: 2400 ANSI Lumen

2400 ANSI Lumen Durata della lampada: 20.000 ore

20.000 ore Messa a fuoco: automatica

automatica Correzione trapezoidale automatica: presente

presente Speaker: 4 x 15W (Harman/Kardon)

4 x 15W (Harman/Kardon) Sistema operativo: Android TV + Play Store

Android TV + Play Store Memorie: 2/32 GB

2/32 GB Connettività: WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0

WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0 Certificazioni: Widevine L1 (Netflix e altre piattaforme streaming), Dolby Audio

La nostra RECENSIONE

WEMAX Nova

Risoluzione e dimensione dell'immagine: 4K (fino a 3840 x 2160 pixel), 80-150″

4K (fino a 3840 x 2160 pixel), 80-150″ Luminosità: 2100 ANSI Lumen

2100 ANSI Lumen Durata della lampada: 20.000 ore

20.000 ore Messa a fuoco: automatica

automatica Correzione trapezoidale automatica: presente

presente Speaker: stereo da 30W

stereo da 30W Sistema operativo: Android TV + Play Store

Android TV + Play Store Memorie: 2/32 GB

2/32 GB Connettività: WiFi Dual Band, Bluetooth 4.1

WiFi Dual Band, Bluetooth 4.1 Certificazioni: Widevine L1 (Netflix e altre piattaforme streaming), Dolby Audio

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le