Volete eliminare tutte le password e ripartire da zero? Con Google Password Manager sarà possibile molto presto

Con l’avvento dei password manager e in particolar modo quelli integrati direttamente nel browser (come quello di Google con Chrome) siamo sempre più soliti salvare ogni nostro tentativo di accesso a siti o app, anche quando purtroppo la password è sbagliata. La gestione delle credenziali, però, in app come Google Password Manager non è delle più semplici e spesso ci verrebbe voglia di resettare tutto e ripartire da zero: molto presto però, questa idea potrà anche essere messa in pratica.

Su Google Password Manager sta arrivare il pulsante “Elimina tutti i dati”

Crediti: AssembleDebug / Android Authority

Vi sarà capitato sicuramente almeno una volta di salvare su Google Chrome una password sbagliata oppure i dati di accesso di un sito di cui non si voleva tener traccia, scoprendo che la gestione delle credenziali salvate non è delle più intuitive. Fortunatamente, però, Google sembra essersene resa conto ed un futuro aggiornamento di Google Password Manager introdurrà una funzione piuttosto interessante per chi ha poche password davvero importanti.

In arrivo, infatti, c’è un nuovo pulsante “Elimina tutti i dati” che permetterà di cancellare completamente tutte le credenziali di accesso salvate su Google Chrome e ripartire da zero. Questa funzione, oltre ad essere una salvaguardia importante per la privacy, potrebbe tornare molto utile a chi nel corso del tempo ha salvato davvero troppe password ma ne usa pochissime quotidianamente.

La funzione è in arrivo nelle impostazioni di Google su Android grazie ad un aggiornamento dei Google Play Services, ma non è escluso che possa arrivare anche su Google Chrome per desktop. Al momento, purtroppo, si tratta solo di una versione beta e non sappiamo ancora quando verrà rilasciata per tutti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le