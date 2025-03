Realme Ultra è lo smartphone che si trasforma in una reflex | MWC 2025

Il MWC 2025 è l’evento tech europeo più importante della prima metà dell’anno e abbraccia produttori da tutto il globo. Sul palco della fiera catalana si sono susseguite tante presentazioni e tra queste è spiccata anche quella dedicata ad uno smartphone molto particolare, che vuole essere il Camera Phone definitivo. Realme Ultra è il flagship che sfida tutti i grandi basati sulla fotocamera ma per il momento è ancora un concept (seppur interessantissimo).

Realme Ultra mostrato al MWC 2025: sfida tutti i Camera Phone, ma per ora è solo un concept

Crediti: Realme

Man mano che i telefoni sono diventati sempre più smart è diventato chiaro l’obiettivo finale: quello di impugnare un dispositivo unico, in grado di svolgere molteplici funzioni. Se prima eravamo costretti ad andare in vacanza con una macchina fotografica, ora questo compito viene svolto egregiamente dagli smartphone. Tuttavia i produttori puntano in altro e cercano di offrire dispositivi sempre più avanzati, per rivaleggiare con la fotografia tradizionale. Ne sono esempi lampanti tutti i modelli Ultra, come Xiaomi 15 Ultra e Samsung Galaxy S25 Ultra: la loro essenza premium sta proprio nelle migliorie del comparto fotografico. A questi si aggiunge ora Realme Ultra, dispositivo che lancia il guanto di sfida un po’ a tutti, reflex comprese.

Scopri la chiarezza ULTRA con il sensore Sony da 1 pollice e il nuovo obiettivo 10X Optical Telephoto per dettagli straordinari e colori vibranti! #realmeMWC2025 #TechDrivesStyleThrives pic.twitter.com/HSXUdq2rBY — realme.it (@realmeItalia) March 3, 2025

Il flagship è presente al MWC 2025 ma per ora abbiamo a che fare ancora con un concept: c’è un prototipo funzionante ma ancora non si parla di un modello commerciale. La sua particolarità è quella di essere modulare: il dispositivo presenta un sistema di lenti intercambiabili (tramite un supporto Leica M), in grado di potenziare enormemente le possibilità offerte della fotocamera. Basta montare l’apposito accessorio per beneficiare al volo di uno zoom ottico fino a 10X; il telefono monta un sensore Sony personalizzato da 1″ mentre la tecnologia Hyperimage+ migliora scatti e clip con le sua funzionalità basate su AI.

A muovere il tutto c’è lo Snapdragon 8 Gen 2, un tuffo nel passato recente con un chipset di due generazioni fa. Come visto poco sopra, la compagnia cinese ha mostrato due obiettivi: quello maggiore è da 234 mm, con zoom 10X; è presente anche una soluzione per ritratti da 73 mm, con zoom 3X. Realme Ultra monta un sensore principale, un ultra-grandangolare e il già citato modulo CMOS da 1″ (alla quale viene applicato l’obiettivo esterno per il tele).

Si tratta di un progetto sicuramente interessante ma resta da vedere se diventerà realtà. Ricordiamo che anche la casa di Lei Jun ha annunciato un concept simile nel 2022, con Xiaomi 12S Ultra (in collaborazione con Leica). Tuttavia questo dispositivo non si è mai tramutato in un prodotto commerciale: per Realme andrà in modo diverso oppure il modello Ultra resterà solo un concept?

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le