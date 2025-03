GameSir X3 Pro è il controller che raffredda lo smartphone, in sconto a 54€

Di recente ha fatto capolino il nuovo GameSir X3 Pro, versione più recente del celebre controller per smartphone: tante novità, un’esperienza ancora più completa ed ora anche un codice sconto per risparmiare grazie a questa promozione targata Banggood!

Codice sconto GameSir X3 Pro: il nuovo controller per Android e iPhone è subito in promozione

Crediti: GameSir

Il nuovo controller GameSir X3 Pro torna in sconto su Banggood a 54€, grazie ad una offerta lampo, con tanto di spedizione gratis: si tratta di un prezzo davvero niente male per un prodotto nuovo di zecca, compatibile sia con iPhone che Android (tramite la porta USB-C). Oltre ad essere un pratico pad per smartphone, il dispositivo integra anche una ventola di raffreddamento (similmente ad X3 base), utile per evitare il surriscaldamento del dispositivo. Presenti all’appello due stick analogici, una croce direzionale, una pulsantiera ABXY e quattro tasti dorsali.

Crediti: GameSir

Ma quali sono le migliorie di X3 Pro rispetto alla versione standard X3? In realtà ci sono tante aggiunte che rendono l’esperienza ancora più premium. Il nuovo modello ha degli stick con Hall Effect, un giroscopio a 6 assi, è compatibile con iPhone 15 e modelli superiori, supporta telefoni fino a 7,09″ (dai 110 ai 180 mm di lunghezza). Inoltre in confezione è presente sia una custodia che dei pratici grip rimovibili per migliorare ulteriormente la presa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

