iPhone 17 Pro Max sarà meno sottile, ma per una buona ragione

Con il passare delle settimane si intensificano i rumor sui dispositivi che andranno a comporre la lineup di iPhone 17 e nelle ultime ore sono trapelate in rete le prime informazioni sui cambiamenti che troveremo sotto la scocca del modello Pro Max. Il presunto design rinnovato lo abbiamo visto ormai in tutte le salse, ma potrebbero esserci ancora delle sorprese, soprattutto per quanto riguarda il modello di punta e la sua autonomia.

Upgrade per la batteria di iPhone 17 Pro Max in arrivo, ma non sarà al silicio-carbonio?

Crediti: FrontPageTech

Secondo quanto condiviso dal celebre insider Ice Universe, le dimensioni della scocca del nuovo iPhone 17 Pro Max sarebbero destinate a restare identiche a quelle della precedenza generazione, fatta eccezione per lo spessore. Il nuovo smartphone di punta di Apple, infatti, potrebbe vedere aumentare il proprio spessore di qualche millimetro, ma per un’ottima ragione: passando da 8.25 mm a 8.725 mm, il nuovo smartphone potrebbe alloggiare una batteria più grande e fornire maggiore autonomia.

Un aumento di spessore, tuttavia, potrebbe lasciar pensare che iPhone 17 Pro e Pro Max possano non ricevere l’upgrade che si vocifera invece possa arrivare su iPhone 17 Air. Lo smartphone ultra-sottile, infatti, potrebbe adottare batteria al silicio-carbonio per mantenere uno spessore sottilissimo, ma l’aumento di questa caratteristica per i modello Pro Max lascia pensare che non sarà così per gli altri smartphone. Ovviamente si tratta di pure indiscrezioni, vi invitiamo quindi ad attendere maggiori informazioni direttamente da Apple.

