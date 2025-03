Android 16 avrà una funzione attesissima dagli utenti, ma ci sarà da aspettare ancora

Con il ritorno di Google nel mercato dei tablet con Pixel Tablet, la versione di Android dedicata agli schermi più grandi ha ricevuto tantissimi miglioramenti, ma gli sviluppatori sembrano non essere intenzionati a fermarsi. Nonostante il lancio ufficiale di Android 16 sia distante ancora diversi mesi, in questi giorni sono arrivate addirittura le prime informazioni sulle funzionalità che andranno a caratterizzare l’aggiornamento QPR1 in arrivo in estate inoltrata.

I widget arriveranno nella lockscreen con Android 16 QPR1

Crediti: Android Developers

Google sembra aver ascoltato le richieste degli utenti e con Android 16 QPR1 porterà ufficialmente i widget nella lockscreen dei tablet. La funzionalità sarà integrata inizialmente su Pixel Tablet, concendendo poi ai produttori di terze parti di implementare i nuovi widget anche sui propri tablet con un aggiornamento di AOSP (Android Open Source Project) che arriverà soltanto verso la fine dell’estate 2025. Entro la fine dell’anno, quindi, gli utenti potrebbero finalmente sfruttare a pieno questa funzionalità tanto richiesta.

I widget consentiti nella schermata di blocco avranno gli stessi requisiti di quelli presenti sulla homescreen, quindi gli sviluppatori non dovranno apportare modifiche per permette il corretto funzionamento anche sulla lockscreen. I widget della schermata di blocco sarammp dimensionati a circa 4 celle di larghezza per 3 celle di altezza sul launcher, ma le dimensioni esatte potranno ovviamente variare in base al dispositivo.

Non ci resta quindi che aspettare l’arrivo del primo grande aggiornamento di Android 16 per goderci finalmente i widget nella lockscreen dei tablet Android.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le