Gemini Live in arrivo anche su Android Auto: l’AI di Google si mostra in video

Google sembra aver capito il grande potenziale di Gemini Live che potrebbe finalmente realizzare la visione orginale di Assistant: ovvero un assistente digitale in grado di rispondere alle domande e risolvere i problemi in modo estremamente colloquiale ed intelligente. Proprio come per smartphone e smart display/speakler, Google ha deciso integrare l’AI anche in Android Auto per fornire il meglio dell’AI anche quando si è in viaggio.

La versione Live di Gemini sarà presto integrata anche in Android Auto

Gemini Live sta arrivando ufficialmente anche su Android Auto, ma gli esperti di Android Authority sono già riusciti ad attivare questa funzionalità tramite l’APK della versione beta dell’app. Il video che trovate qui sopra mostra l’AI di Big G in azione sul sistema di infotainment di Android che si attiva quando viene collegato al cruscotto dell’auto compatibile. Gemini Live, anche in questo caso, è in grado di rispondere in modo colloquiale e diretto sfruttando allo stesso tempo anche le estensioni (che adesso vengono chiamate App).

Al momento non sappiamo ancora quando questa funzionalità sarà disponibile per tutti e i paesi che per primi riceveranno l’attivazione di Gemini Live in Android Auto. Vedendo comunque la fluidità dell’AI in azione nel video, è lecito aspettarsi che l’integrazione ufficiale sia distante ancora poche settimane. Nei prossimi giorni, inoltre, verrà finalmente attivato anche Astra, che renderà l’intelligenza artificiale di Google ancora più cosciente dell’ambiente circostante.

