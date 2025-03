HONOR Alpha Plan stupisce al MWC 2025: oltre 50 premi per le innovazioni e l’AI

In occasione del Mobile World Congress 2025 di Barcellona, Honor ha presentato l’ambizioso HONOR ALPHA PLAN, una nuova strategia aziendale volta a trasformare il celebre brand cinese da produttore di smartphone ad azienda leader mondiale nell’ecosistema di dispositivi AI. L’annuncio ha suscitato grande interessa da parte dei media, che hanno premiato Honor con oltre 50 premi alla kermesse catalana.

I nuovi prodotti di HONOR tra i più apprezzati del Mobile World Congress 2025 di Barcellona

Crediti: Honor

Durante il MWC 2025, le innovazioni AI di HONOR hanno ricevuto un’attenzione significativa da parte di personalità di spicco, tra cui il Re Felipe VI di Spagna, che, durante la visita allo stand, si è mostrato molto interessato alla tecnologia AI Deepfake Detection, in particolare per la sua capacità di combattere le potenziali truffe online alimentate da filtri AI, un problema importante in Spagna. Ha poi elogiato gli sforzi di R&S di HONOR nel rilevamento dei fake, sottolineando il potenziale di protezione degli utenti contro queste minacce.

HONOR ALPHA PLAN ha ricevuto un feedback positivo da diversi media. CNBC ha osservato che l’investimento di 10 miliardi di dollari in AI e la partnership con Google dimostrano l’ambizione di HONOR di entrare nel mercato di fascia alta. Reuters ha sottolineato la strategia di HONOR di espandersi al di là degli smartphone verso PC, tablet e indossabili dotati di AI. Bloomberg ha evidenziato l’ambizione di HONOR di competere nella corsa globale all’intelligenza artificiale evolvendosi in un’azienda di ecosistema di dispositivi AI.

Le innovazioni di HONOR hanno ricevuto ampi riconoscimenti, vincendo oltre 50 premi dei media al MWC 2025 per le sue innovazioni AI e i suoi prodotti eccellenti. TechRadar ha premiato HONOR Watch 5 Ultra come “Miglior Smartwatch” del MWC 2025, lodando la sua rara combinazione di convenienza, compatibilità con i sistemi e impressionante durata della batteria. La pubblicazione ha evidenziato il rivestimento in titanio, lo schermo AMOLED da 1,5 pollici e la durata della batteria di 15 giorni.

HONOR Pad V9 è stato elogiato per il suo design e le sue prestazioni eccezionali. Tom’s Guide ha lodato il tablet per aver finalmente tenuto testa all’iPad di Apple grazie al suo splendido display, alla lunga durata della batteria e all’interfaccia utente integrata dall’IA. Android Authority ha sottolineato che il Pad V9 è “potente, ben progettato e con una batteria enorme”. 9to5Google ha evidenziato che le specifiche del Pad V9 sono tutte solide, tra cui un processore veloce, molta RAM, una batteria enorme e la ricarica rapida.

Anche gli auricolari HONOR Earbuds Open hanno ottenuto recensioni positive per il loro esclusivo design aperto e la qualità del suono. Riconosciuti come i “migliori auricolari” della fiera da TechRadar, gli auricolari sono stati lodati per l’eccezionale qualità audio, i bassi più profondi rispetto alla maggior parte dei concorrenti, la cancellazione attiva del rumore, la traduzione dal vivo AI e il design sottile e portatile. GadgetMatch ha elogiato le Earbuds Open per il comfort e la superba qualità del suono, in particolare per i bassi, definiti “potenti” e paragonabili ad alcuni dei migliori auricolari sul mercato.

Inoltre, HONOR MagicBook Pro 14 è stato premiato per il suo design elegante e le sue prestazioni. NotebookCheck ha sottolineato l’accuratezza dei colori del display OLED e la possibilità di scegliere tra due diversi processori Intel, che lo rendono una scelta interessante per i professionisti alla ricerca di immagini e potenza di elaborazione di alta qualità.

Il CEO di HONOR, James Li, ha sottolineato l’importanza di abbracciare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, invitando alla collaborazione con il settore per creare un ecosistema aperto e di condivisione del potenziale umano. A testimonianza del suo impegno, HONOR ha annunciato un piano di investimenti di oltre 10 miliardi di dollari e si è impegnata a fornire sette anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e della sicurezza per la serie HONOR Magic, a partire dal mercato UE.

