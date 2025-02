Recensione ROG Ally X: la console portatile adatta a tutti

Erano settimane che incrociavo video online di youtuber italiani (e non) alle prese con la ROG Ally X di ASUS, la console portatile sequel di ROG Ally, destinata ad attirare un bel po’ di attenzioni, per via soprattutto del suo form factor, unito alle sue capacità tecniche degne di nota.

Sarò onesto con voi: non mi ritengo un video giocatore esperto, nè posso vantare tante ore di gioco negli ultimi anni, per mancanza di tempo, più che altro. Negli ultimi anni ho venduto il mio PC da gaming, passando (per via di qualche titolo in esclusiva) a PS5, che tuttavia non utilizzo per più di un paio d’ore al mese; questa ROG Ally X, dunque, è provata da un profano dei videogiochi, ed è vista con occhi più da appassionato che da recensore, dal momento che di recensioni ne sono uscite già diverse decine negli ultimi mesi.

(NON) Videogiocatore prova ROG Ally X per 1 mese

Design, display e comfort

Se conoscete già ROG Ally, allora non noterete chissà quante differenze con il nuovo modello X, la cui più grande novità è rappresentata dalla colorazione nera. E no, non si tratta solo di un dettaglio estetico: l’originale ROG Ally, con il suo design completamente bianco, aveva portato con sè un po’ di malumori, perciò mai cambiamento poteva essere più azzeccato. Per il resto, qualora non aveste mai sentito parlare di ROG Ally X, ve la faccio breve: ci troviamo di fronte a una console portatile, molto simile in form factor e utilizzo ad una Nintendo Switch, o anche uno Steam Deck, che tra l’altro è il suo più diretto competitor.

La prima cosa che ho notato prendendola in mano, però, è senza dubbio la comodità. Se siete abituati a giocare su Switch o su altre console portatili, la differenza si sente subito: l’impugnatura è ergonomica, i tasti ben disposti e i grilletti (L2 e R2) hanno una corsa piacevole. Anche il peso, 678 grammi, è ben bilanciato e non affatica le mani dopo lunghe sessioni. E poi c’è un altro punto a suo favore: gli analogici. Questi due offrono una sensazione simile a quelli di un controller di Play Station o XBOX, con una forma concava che migliora la presa e il controllo, così che anche i giocatori più competitivi possano avere una sensazione appagante durante l’utilizzo.

Un po’ nascosti, e per certi versi poco pratici durante il gioco, sono i due grilletti posti sul retro, completamente personalizzabili nelle funzionalità, che appaiono un po’ isolati rispetto al design complessivo della ROG Ally X; inseriti probabilmente per via delle necessità (numeriche) di pulsanti, probabilmente non ne farete mai un uso massiccio. Un altro pulsante, il cui comportamento è abbastanza emblematico, è il tasto di accensione, con annesso sensore biometrico integrato: non ho ben capito il suo funzionamento, a volte una pressione fa andare in standby la console, altre volte invece si spegne del tutto, altre volte invece non fa nulla di nulla, chissà.

Lo schermo, con diagonale da 7 pollici, gode di un refresh rate a 120 Hz e risoluzione Full HD. Sarò sincero: non è un OLED e si vede lontano un miglio, soprattutto se avete provato una Switch OLED, ma al di là dei paragoni, non vi nascondo che si tratta di un pannello LCD molto buono, con colori vividi e un’ottima fluidità. L’audio, invece, sorprende in positivo: nonostante le dimensioni ridotte, gli speaker offrono un’ottima spazialità e un volume soddisfacente, senza distorsioni fastidiose.

Prestazioni e Software

Al di là della comodità d’uso e dei dettagli costruttivi, è il caso però di parlare dei veri punti di forza della nuova ROG Ally X: le prestazioni. E sì, lo so, probabilmente chi ha già provato il modello dello scorso anno sosterrà che le differenze non sono poi così marcate, ma ad onor del vero i cambiamenti all’atto pratico ci sono, e si vedono tutti. Il cuore del dispositivo resta lo stesso SoC AMD Z1 Extreme, ma Asus ha potenziato la RAM, portandola a 24GB LPDDR5 a 7500MHz, rispetto ai 16GB a 6400MHz del modello precedente. Più memoria e maggiore velocità di clock si traducono, inevitabilmente, in un netto miglioramento delle prestazioni di gioco.

In questo mese di prova mi sono divertito con tanti e disparati titoli, come non facevo da quando ho venduto il mio PC da gaming. Ho testato titoli più leggeri, ma soprattutto titoli più pesanti, come Hitman 3 o Cyberpunk 2077. Ho sempre eseguito i giochi a 1080p, quindi massima risoluzione, e ho ottenuto framerate variabile a seconda della pesantezza dei titoli; Cyberpunk 2077, tra i più pesanti che ho provato, gira costantemente intorno ai 30 fps a dettagli grafici settati su Ultra, mentre Hitman 3 poco meno di 50 fps, decisamente più giocabile in tutto e per tutto. Ovviamente, se pensate di lanciarvi in sessioni hardcore con Cyberpunk 2077 o altri giochi simili per esigenze hardware, aspettatevi un consumo energetico più elevato e una gestione della temperatura più impegnativa.

Naturalmente il bello del ROG Ally X è che permette di scegliere tra tre modalità di alimentazione (Silenziosa, Prestazioni e Turbo), così potete adattarlo alle vostre esigenze e trovare il giusto equilibrio tra potenza e autonomia, ma ovviamente per chi ha alte pretese e vuole godersi al massimo i propri giochi, difficilmente si potrà fare a meno della modalità Turbo. Per il resto, invece, se proprio dovessi trovare il difetto principale di questo console, vi direi la poca intuitività durante l’utilizzo.

Provate a pensare un attimo: perchè PlayStation e Xbox sono alla portata di tutti, anche di chi non ha mai usato un video gioco, rispetto ad un gioco per PC? Per la semplicità: metti il disco (o scarichi dallo store digitale), trovi l’icona sulla schermata principale e sei pronto a partire. ROG Ally X, appena accesa, vi catapulta in Windows 11, con tutti i pregi e i difetti che questo comporta: certo, direte voi, c’è l’interfaccia di Armoury Crate aiuta a gestire i giochi, ma non è così intuitiva come si potrebbe sperare. Inoltre, passare da un gioco all’altro o fare semplici operazioni può richiedere più passaggi del necessario, rendendo l’esperienza meno immediata rispetto a una console tradizionale.

Steam Deck, il diretto concorrente di ROG Ally X, grazie a SteamOS riesce ad essere notevolmente più intuitivo: il sistema di Steam, infatti, offre un’esperienza plug-and-play senza complicazioni, quello che manca davvero a bordo di questo Ally X, che sarebbe potuto essere perfetto, in tutto e per tutto.

Prezzo e considerazioni

Il ROG Ally X ha un prezzo importante, non ve lo nascondo: 899€. Non è poco, ma considerando la potenza, la qualità costruttiva e la versatilità del dispositivo, potrebbe valerne la pena se cercate un’esperienza di gaming portatile di alto livello. Non ha senso effettuare comparative per prestazioni e prezzo con PC da gaming domestici, in quanto sono prodotti completamente diversi che offrono anche una esperienza videoludica completamente differente. Anche il paragone con un notebook da gaming non è giusto, perchè pur essendo anche lui portatile, non offre la stessa praticitià della console.

Peccato per la scelta di Windows 11 che lo rende meno immediato di una console tradizionale, e soprattutto poco pratico da gestire con un touchscreen di soli 7 pollici non perfettamente ottimizzato per questo genere di utilizzi. Trattandosi di un problema software, speriamo che ASUS ascolti i feedback degli utenti e che nella prossima generazione di Ally finalmente potremo contare su un’interfaccia completa e ottimizzata a puntino.

