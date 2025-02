Xiaomi Pad 7 Nano Texture Display ufficiale: cosa cambia con la nuova versione

L’ultima generazione di tablet della casa cinese torna sul mercato Global (in India, almeno per ora) con un nuovo modello. Xiaomi Pad 7 Nano Texture Display Edition si presenta come una versione rinnovata, ma non aspettatevi stravolgimenti: il vero protagonista è lo schermo, che guadagna una chicca che permette di migliorare ulteriormente l’esperienza di utilizzo del terminale.

Xiaomi Pad 7 Nano Texture Display Edition: specifiche e prezzo della versione speciale per i mercati Global

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi Pad 7 Nano Texture Display Edition non cambia le carte in tavola rispetto alla versione standard, ma piuttosto la sostituisce introducendo una miglioria tecnica. Il display guadagna un inedito rivestimento Nano Texture, ossia con tecnologia antiriflesso (AG + AR) che elimina il 99% delle interferenze luminose. Il rivestimento ottico antiriflesso va a migliorare la riflettività del pannello e di conseguenza l’utilizzo in ambienti particolarmente luminosi. In questo modo Xiaomi Pad 7 diventa lo strumento perfetto per studiare, scrivere, leggere e-book, guardare video e giocare, anche all’aperto, senza temere la luce del sole (o quella artificiale).

Crediti: Xiaomi

Il resto delle specifiche del tablet resta in variando: c’è un ampio schermo da 11,2″ 3.2K con refresh rate a 144 Hz e fino a 800 nit di luminosità di picco, lo Snapdragon 7+ Gen 3 di Qualcomm, una batteria da 8.850 mAh con ricarica da 45W e fotocamere fronte/retro da 8 MP e 13 MP. Il tablet è disponibile nell’unico taglio di memoria da 12/256 GB.

Il prezzo di Xiaomi Pad 7 Nano Texture Display Edition è di circa 365€ al cambio, ossia 32.999 INR: il dispositivo è stato lanciato in versione Global, ma per ora solo in India. In Cina c’è anche Xiaomi Pad 7 Pro, variante superiore esclusa dai mercati internazionali. A fine mese arriveranno sia Xiaomi 15 che 15 Ultra in Europa: teniamo le dita incrociate e speriamo che ci sia spazio anche per il nuovo tablet.

Xiaomi Pad 7 Nano Texture Display Edition – Scheda tecnica

Dimensioni di 251.22 x 173.42 x 6.18 mm per un peso di 500 grammi

Raffreddamento passivo

Display LCD da 11,2″ 3.2K (3200 x 2136 pixel) con refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 800 nit di luminosità, profondità colore a 12 bit, 345 PPI e tecnologia antiriflesso Nano Texture

(3200 x 2136 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 800 nit di luminosità, profondità colore a 12 bit, 345 PPI e tecnologia antiriflesso SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, TMSC 4nm

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz Cortex-X4 + 4 x 2,6 GHz Cortex-A720 + 3 x 1,9 GHz Cortex-A520

GPU Adreno 732

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 Batteria da 8.850 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da Supporto Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C

Fotocamera da 13 MP f/2.2 con PDAF

f/2.2 con PDAF Selfie camera da 8 MP f/2.28

f/2.28 Software Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

