Disney+ non funziona con Google TV Streamer? Problemi per l’app di streaming video

Google TV Streamer è sicuramente uno dei set-top-box più apprezzati del momento, ma alcuni utenti sono incappati in un problema che impedisce la corretta visione di alcuni contenuti e che per il momento sembra non avere una risoluzione. In questi giorni, infatti, stanno aumentando le segnalazione di utenti che non riescono ad avviare la riproduzione dei contenuti tramite l’app Disney+.

Google TV Streamer e Disney+ non vanno d’accordo: cosa sta succedendo?

Crediti: Disney+

Il problema, per il momento, sembra essere circoscritto ad una piccola cerchia di utenti particolarmente sfortunati che, cercando di avviare la riproduzione di film e serie tv su Disney+ vengono accolti da una schermata nera, nonostante l’audio venga eseguito correttamente. L’app in se per se, infatti, sembra non presentare alcun tipo di problema se non quello relativo al playback dei contenuti.

Al momento sembra non esserci una soluzione al problema, anche se alcuni utenti hanno ovviato al bug avviando la riproduzione dei contenuti direttamente dall’app Google TV su Android. Altri utenti, invece, hanno tratto beneficio dal cambio della risoluzione, ma attualmente è un metodo che non ha funzionato per tutti.

Molto probabilmente nel corso dei prossimi giorni arriverà un nuovo aggiornamento che risolverà il problema, ma per il momento gli utenti di Google TV Streamer potrebbero dover far a meno di Disney+.

