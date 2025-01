iPhone 17 cambia look dopo 5 anni? Spunta una foto dal vivo

Anche quest’anno, tra gli smartphone più attesi ci sono le ultime novità di Cupertino. Mancano ancora diversi mesi al lancio della serie iPhone 17, eppure le indiscrezioni sulla prossima gamma top di Apple vanno avanti già da tempo. L’ultima novità vede protagonista un’immagine leak, con una sorpresa che lascia a bocca aperta: le voci in merito ad un cambio di design potrebbero non essere poi così infondate, almeno in base a quanto emerso in queste ore.

iPhone 17 potrebbe cambiare design rispetto al trend attuale: la possibile prova in una foto dal vivo (leak)

Crediti: Majin Bu @ Twitter/X

Questa non è la prima volta che si parla di un nuovo design per la gamma iPhone 17: secondo le indiscrezioni precedenti, la serie dovrebbe implementare un look tutto nuovo, con un inedito modulo fotografico orizzontale, posizionato al centro della scocca (nella parte superiore). Nel corso delle settimane precedenti abbiamo visto le presunte novità in arrivo con iPhone 17 Air e vari render del modello maggiore iPhone 17 Pro. Il nuovo modulo ricorda la serie Google Pixel ed è proprio questo dettagli a creare un forte scetticismo: Cupertino non è solita guardare all’estetica dei rivali, anzi solitamente avviene l’opposto.

Crediti: Majin Bu @ Twitter/X

Tuttavia in queste ore ha iniziato a circolare una presunta foto dal vivo che mostrerebbe il nuovo design di iPhone 17. Introdotto nel 2019 con iPhone 11, l’attuale look vede un modulo fotografico squadrato; il nuovo posizionamento orizzontale, con un modulo a capsula, rappresenterebbe una grande novità per la casa di Cupertino. Tuttavia lo stesso insider che ha pubblicato l’immagine non è certo della sua veridicità; inoltre è proprio lui ad avanzare un’ipotesi.

Crediti: Majin Bu @ Twitter/X

Solo iPhone 17 dovrebbe introdurre questo stile, mentre i modelli Pro adotterebbe un look simile a quello attuale, ma con un modulo più ampio (come si vede nell’immagine in alto). Ovviamente per ora è ancora tutto nebuloso e incerto: non resta che attendere ulteriori novità e nel frattempo vi facciamo una domanda. Cosa ne pensate di questo nuovo (e presunto) design?

