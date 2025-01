Google Pixel 10a sarà meno potente del previsto? Un leak svela le prime specifiche

Google sta preparando la lineup per i nuovi Pixel 10 in arrivo nel 2025, ma la tradizione di utilizzare i Tensor G di nuova generazione per tutti gli smartphone della serie potrebbe essere bruscamente interrotta. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, la compagnia di Mountain View starebbe valutando l’idea di utilizzare un chip di precedente generazione per il dispositivo più economico: Pixel 10a.

Il Pixel economico di nuova generazione potrebbe utilizzare ancora Tensor G4

Crediti: Google

Lo sviluppo di Pixel 10a sarebbe nelle fasi embrionali, ma Google starebbe già affrontando un diletta piuttosto importante per lo smartphone più economico della serie. I dispositivi della serie Pixel 10, infatti, vedranno l’introduzione del chip Tensor G5, ma Pixel 10a (in arrivo nel 2026) potrebbe essere equipaggiato ancora Tensor G4 per ridurre i costi di produzione.

Se la scelta dovesse essere confermata, Tensor G4 sarebbe il primo chip di Google ad essere utilizzato addirittura per tre anni di fila: nel 2024 con Pixel 9, nel 2025 con Pixel 9a e nel 2026 con Pixel 10a. L’alternativa, tuttavia, potrebbe essere quella di utilizzare una versione depotenziata di Tensor G5, anche se al momento non è ancora chiara quale strada intraprenderà Google.

Non ci resta quindi che attendere ancora qualche mese per scoprire quali novità ci riserverà la serie Google Pixel 10.

