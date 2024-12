X200 Pro Mini piace: vivo pensa a “rivoluzionare” la fascia media

Purtroppo noi occidentali non potremo acquistare vivo X200 Pro Mini per vie ufficiali. Certo, è possibile farlo tramite gli store cinesi, anche perché parliamo di uno smartphone che ha riscosso un certo successo di vendite, essendo uno dei pochi modelli di fascia alta ad avere dimensioni contenute. Non è propriamente mignon, avendo uno schermo da 6,31″, ma specialmente fra i marchi cinesi non è facile trovare top di gamma che non siano più grandi di così. E se questa caratteristica arrivasse anche nella fascia media?

vivo X200 Pro Mini vende bene, ci sarà un sequel anche nella fascia mid-range

Per la prima volta, i top di gamma vivo, ovvero X200 e X200 Pro, sono stati accompagnati da una variante Mini che prende caratteristiche premium e le impacchetta in un telefono che, per la media odierna, risulta meno ingombrante degli altri. E ha ricevuto un apprezzamento tale da aver fatto decidere alla società di pianificare un mid-range Mini nel 2025, come riferisce il leaker Digital Chat Station, post che prontamente è stato cancellato da Weibo.

Mid-range fino a un certo punto, perché il SoC indicato dal leaker sarebbe uno della serie Dimensity 9 di MediaTek, oltre a una fotocamera da 50 MP che sarebbe affiancata da un teleobiettivo e da una batteria “abbastanza grande” di cui però non conosciamo ancora l’amperaggio, ricordando la 5.700 mAh di X200 Pro Mini.

