Realme 14x 5G ufficiale: è il primo della nuova serie, impermeabile e con 6.000 mAh

È già tempo della nuova serie Number di Realme, ma stavolta la compagnia asiatica ha deciso di cominciare con una piccola anticipazione budget. Realme 14x 5G è il primo smartphone della nuova gamma di mid-range e si collega al passato del brand con uno stile raffinato e iconico: ecco tutte le novità tra design, specifiche tecniche e prezzo Global (anche se al momento si parte dall’India).

Tutto quello che c’è da sapere su Realme 14x 5G tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

L’ultimo Realme 14x 5G cambia look rispetto al predecessore (Realme 12x): la fotocamera circolare cede il posto ad un modulo rettangolare, con una cover posteriore caratterizzata da una trama che richiama i riflessi di un cristallo (definita Diamond Design). L’effetto è simile – ma non identico – a quello della cover a diamante dello storico OPPO Realme 1: si tratta di un omaggio esplicito al passato del brand, nato nel 2018 come sotto marchio di OPPO e poi divenuto indipendente. Il nuovo smartphone offre uno schermo LCD da 6,67″ HD a 120 Hz, con un punch hole centrale. Nonostante la natura economica abbiamo la certificazione IP69 e quella di grado militare: Realme 14x 5G è impermeabile e resistente a cadute, urti e temperature estreme.

Crediti: Realme

Il cuore del dispositivo è il Dimensity 6300 di MediaTek, accompagnato da 6/8 GB di RAM e soltanto 128 GB di spazio di archiviazione (ma è espandibile con una micro SD). La batteria è un’unità da ben 6.000 mAh con ricarica rapida da 45W (anche inversa, da 5W), ma spessore e peso sono contenuti (7,94 mm e 197 grammi). C’è una fotocamera principale da 50 MP ed un modulo selfie da 8 MP, il sistema operativo è Android 14 (ovviamente sotto forma di Realme UI 5).

Crediti: Realme

Il primo smartphone della nuova serie Number arriva ad un prezzo contenuto: Realme 14x 5G viene proposto a circa 168€ al cambio attuale, ossia 14.999 INR (6/128 GB). La variante superiore, da 8/128 GB, sale di poco: intorno ai 179€ al cambio, quindi 15.999 INR. Il precedente Realme 12x è arrivato in Italia, quindi non è da escludere che anche questo modello troverà spazio nel nostro paese.

Realme 14x 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 165,7x 76,22 x 7,94 mm per 197 grammi

Certificazione IP68 / IP69 e MIL-STD-810H

/ e Display LCD flat a 8 bit da 6,67″ HD+ (1.604 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità di picco di 625 nit

flat a 8 bit da (1.604 x 720 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità di picco di 625 nit Lettore d’impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6300 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

+ 6 x 2,0 GHz A55) GPU Mali-G57 MP2

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD

di memoria espandibile via micro SD Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 45W (inversa 5W)

con ricarica rapida da (inversa 5W) Fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8) con sensore principale OV50D e profondità di campo

(f/1.8) con sensore principale e profondità di campo Selfie camera da 8 MP

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NO NFC, USB Type-C, speaker stereo

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

