OPPO Pad 3 Ultra e Mini saranno le prossime novità: OPPO vuole puntare forte sui tablet

Dopo essere entrata nel mondo dei tablet in maniera abbastanza timida (puntando ad un approccio progressivo), il 2025 potrebbe essere l’anno di una nuova strategia per la casa cinese. A quanto pare OPPO potrebbe ampliare la sua offerta di tablet con due nuovi modelli: Pad 3 Ultra e Pad 3 Mini hanno nomi che non lasciano spazio ai dubbi!

OPPO Pad 3 Ultra e Mini in lavorazione: spuntano le prime indiscrezioni sui prossimi tablet del brand

Crediti: OPPO

Ovviamente per il momento si tratta di indiscrezioni, e quindi di informazioni da prendere con cautela. Dopo il lancio di OPPO Pad 3 Pro (arrivato anche in Italia) e della versione standard Pad 3, hanno iniziato a fare capolino varie voci sul futuro di questa linea di dispositivi. In precedenza si è parlato di OPPO X8 Pad o Find X8 Pad, soluzione che dovrebbe puntare alla fascia premium (la serie Find X è la gamma di punta del brand); tuttavia ora spuntano novità su altre due aggiunte, ossia OPPO Pad 3 Ultra e Pad 3 Mini.

Per quanto riguarda il modello superiore, secondo l’insider cinese Digital Chat Station si tratterebbe di un tablet top caratterizzato da uno schermo OLED con cornici ridotte all’osso, dotato di un lettore d’impronte digitali laterale (assente su Pad 3 ma presente a bordo della versione Pro) e di una capiente batteria da 10.000 mAh con ricarica da 100W. I due tablet che compongono la serie attuale hanno circa 9.500 mAh di batteria e il supporto ai 67W.

Il fratello minore OPPO Pad 3 Mini avrebbe dalla sua uno schermo LCD con refresh rate elevato ed un formato compatto (ma non sono state svelate le dimensioni). Entrambi sarebbero mossi da chipset MediaTek della serie Dimensity 9 (quindi la gamma di chipset di punta del produttore), ma non vengono specificati quali SoC. Purtroppo ci sarà da attendere: le indiscrezioni guardano al secondo o terzo trimestre del 2025. Invece il presunto tablet da gaming OPPO X8 Pad dovrebbe arrivare insieme a OPPO Find X8 Ultra, la cui uscita sarebbe prevista nel corso del primo trimestre del nuovo anno.

