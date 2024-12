Nothing Phone (3) non sarà solo: il 2025 sarà ricco di modelli

Ogni volta che un nuovo brand come Nothing fa il suo esordio sul mercato, la strategia è la medesima, cioè debuttare con un solo modello per poi espandersi negli anni. È andata proprio così nel 2022, quando il primissimo Nothing Phone (1) fece parlare di sé con il suo particolare design trasparente, seguito poi nel 2023 dal solo Phone (2). Poi nel 2024 è iniziato il cambiamento, prima con Phone (2a) e (2a) Plus e poi col lancio del sub-brand CMF e del suo Phone 1. E adesso i rumor parlano di un 2025 dove vedremo un ulteriore salto in avanti, visto che sono attesi almeno 3 nuovi smartphone da parte della società di Carl Pei.

Tre nuovi smartphone targati Nothing: quali saranno, oltre a Phone (3)

There are 3 new phones from Nothing under active development right now.



These Will likely cover H1 2025 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 29, 2024

Il leaker Yogesh Brar, sempre molto affidabile, parla di telefoni “in fase di sviluppo attivo“, quindi che usciranno nel giro di pochi mesi e che ci fanno dire “almeno 3” perché non è da escludere che a fine 2025 ne arrivino di ulteriori. Secondo Yogesh, infatti, questi 3 modelli inediti dovrebbero essere lanciati durante la prima metà del 2025, e anche se non si sbilancia nel dire quali saranno è altamente probabile che uno di questi sarà Nothing Phone (3).

È del 2023 che manca un vero successore al modello di punta Phone (2), visto che i recenti Phone (2a) e (2a) Plus sono basati su Dimensity 7200 Pro e 7350 Pro, meno prestanti dello Snapdragon 8+ Gen 1 di Phone (2). Tuttavia, quanto trapelato finora ci suggerisce che Phone (3) possa non essere un vero top di gamma, avendo specifiche meno avanzate del previsto.

