Nothing Phone (3) non sarà un flagship killer: Geekbench smonta le aspettative

Si torna a parlare della casa di Carl Pei, stavolta con un possibile avvistamento di Nothing Phone (3) su Geekbench. I primi benchmark abbassano le aspettative sul prossimo telefono di punta del brand: niente performance da flagship killer o quest’anno ci sarà anche una versione Pro?

Nothing Phone (3) su Geekbench: il prossimo modello del brand potrebbe avere un SoC meno potente

Crediti: Nothing

I primi benchmark dedicati a Nothing Phone (3) fanno discutere: il dispositivo sarebbe apparso su Geekbench con la sigla A059 e da quanto emerso sembra montare un chipset Snapdragon 7s Gen 3. La presenza di questo SoC indica un passo indietro rispetto all’attuale generazione: Phone (2), infatti, strizza l’occhio ai flagship killer vista la presenza dello Snap 8+ Gen 1. In realtà Nothing non è mai stato un brand impuntato con la forza bruta: i punti di forza del marchio di Carl Pei sono il design atipico e l’UI personalizzata e minimale Nothing OS.

I telefoni dell’azienda non hanno mai puntato a chipset high-end o ad offrire performance da podio. Da questo punto di vista la scelta di un SoC “minore” rispetto allo Snapdragon 8+ Gen 1 visto a bordo di Phone (2) è comprensibile. Dall’alto lato fa strano l’utilizzo dello Snapdragon 7s Gen 3 invece del più performante Snapdragon 8s Gen 3, quest’ultimo dotato di un core principale Cortex X4 da 3.0 GHz.

Crediti: 91mobiles

Comunque esiste anche un’altra possibilità: che il modello siglato A059 non sia Nothing Phone (3), ma uno dei successivi dispositivi della serie. Oppure, in alternativa, alcuni insider puntano in direzione di una versione standard e di un modello maggiore Phone (3) Pro dotato del Dimensity 9400. Comunque il telefono in questione è dotato di 8 GB di RAM ed Android 15, ma per ora non ci sono altri dettagli. Questa non è la prima volta che si parla del prossimo telefono di Nothing: in realtà il CEO Carl Pei potrebbe aver anticipato la presenza di un inedito tasto fisico, mentre tra le novità confermate ci saranno funzioni legate all’intelligenza artificiale.

