Cyber Monday Geekmall: nuove offerte imperdibili, coupon e sconti con Apple Pay

Il periodo del Black Friday è ormai terminato, ma le offerte continuano: Geekmall ha prolungato la promozione del Cyber Monday, con nuovi coupon e tante offerte lampo disponibili fino a domenica 8 dicembre. Inoltre c’è anche la possibilità di un risparmio aggiuntivo, per la prima volta utilizzando Apple Pay!

Le offerte di Geekmall dedicate al Cyber Monday sono davvero imperdibili: ci sono tantissimi prodotti in promozione come articoli smart home, Power Station, monitor da gaming, monopattini elettrici, e-bike, proiettori e non solo. Solitamente la giornata del Cyber Monday dura per tutto il lunedì successivo al Black Friday, ma in questo caso gli sconti terminano l’8 dicembre. Inoltre pagando con Apple Pay (il sistema di pagamento dei dispositivi di Cupertino) è possibile ricevere uno sconto di 5€ su una spesa di almeno 200€: un risparmio aggiuntivo, valido su tanti prodotti già in offerta. Inoltre ci sono dei nuovi coupon generici, riscattabili a fronte di una spesa minima.

Coupon 100CM10 – 10€ di sconto su una spesa di 100€

– 10€ di sconto su una spesa di 100€ Coupon 300CM20 – 20€ di sconto su una spesa di 300€

– 20€ di sconto su una spesa di 300€ Coupon 500CM30 – 30€ di sconto su una spesa di 500€

– 30€ di sconto su una spesa di 500€ Coupon 700CM40 – 40€ di sconto su una spesa di 700€

Ecco una selezione di prodotti, tutti disponibili a prezzo super conveniente e con la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dei Geekmall. Per scoprire tutte le offerte dedicate al Cyber Monday, ecco la pagina dell’evento: ricordiamo che la promozione termina l’8 dicembre. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

