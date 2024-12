Torna il NO IVA MediaWorld: sconto del 18.04% sulle migliori TV LG per tutto il weekend!

Se siete alla ricerca di una nuova smart TV da mettere sotto l’albero di Natale, allora la nuova promozione MediaWorld calza davvero a pennello. Questo weekend, infatti, torna il NO IVA che permette di ottenere subito uno sconto del 18.04% (pari allo scorporo dell’IVA) sulle migliori smart TV e soundbar firmate LG. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire per portare a casa una nuova TV ad un prezzo davvero ottimo!

Le migliori smart TV LG a prezzo super scontato, ma soltanto per questo weekend!

Dal 13 al 15 dicembre, tutti i possessori della carta MediaWorld Club possono ottenere uno sconto del 18.04% sulle migliori smart TV LG, grazie alla nuova promozione NO IVA LG. Le offerte si estendono anche alle soundbar del celebre produttore coreano, permettendovi di creare un nuovo impianto home-theatre a prezzo super scontato!

La promozione è attiva su quasi tutte le serie, tra cui anche QNED, NanoCell, OLED e OLED evo, per portare a casa il meglio della tecnologia, ma senza pagare l’IVA! Per tutte le informazioni, vi lasciamo alla pagina ufficiale della promozione, dove troverete anche tutti i prodotti a cui è possibile applicare lo sconto.

