MacBook Air M2 è assurdo a 799€ da MediaWorld: da mettere sotto l’albero di Natale!

La caccia al regalo di Natale perfetto continua… o forse può dirsi conclusa? Apple MacBook Air M2 scende a 799€ in promo da MediaWorld, un’occasione da non farsi scappare per passare ad un portatile di Cupertino per la prima volta (sarà anche “Air” ma l’esperienza è top) oppure per mancare in pensione il tuo vecchio MacBook.

MacBook Air M2 (2022) è imperdibile con questo sconto MediaWorld: il regalo di Natale premium è servito

Crediti: Apple

L’occasione perfetta per mettere le mani su MacBook Air 2022 con chip M2 arriva da MediaWorld: il portatile Apple è in promozione a 799€ (nella versione da 256 GB). Per ottenere il prezzo indicato è presente uno sconto di 100€ direttamente al checkout, ottenibile solo per gli utenti MediaWorld Club: niente paura perché si tratta del programma fedeltà dello store ed è possibile iscriversi GRATIS. Unisciti al programma e riscatta il tuo sconto per MacBook Air M2 (13″, 256 GB): il regalo di Natale perfetto! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le