Amazon volerà sull’Italia nel 2025: completato il primo test per la consegna con drone

Lo scorso anno Amazon ha annunciato che l’Italia sarebbe stato il primo paese europeo scelto per la sperimentazione del servizio Prime Air, ovvero la consegna autonoma degli ordini mediante l’utilizzo di droni specializzati. A distanza di oltre 365 giorni da quella data, il colosso statunitense ha finalmente portato a termine con successo la prima consegna di test con il drone MK-30, annunciando contestualmente anche il periodo di arrivo in Italia del servizio.

La prima consegna con drone in Abruzzo: Amazon Prime Air arriva in Italia nel 2025

Crediti: Canva

Nella giornata di mercoledì 4 dicembre, Amazon ha completato il primo volo di test ufficiale per la consegna con i droni MK-30 nell’area di San Salvo, in Abruzzo. Il sistema di computer vision implementato su questi particolari velivoli, consente ai droni di spostarsi in sicurezza lontano dagli ostacoli e garantendo l’incolumità di persone, animali e cose. I droni potranno spostarsi in un raggio di 24 Km e trasportare pacchi fino ad un peso massimo di 2.5 Kg, che Amazon stima essere circa il 90% degli articoli venduti online.

Per il test, infatti, è stato scelto un Echo Spot, consegnato direttamente in un’abitazione nelle vicinanze del hub logistico di San Salvo. A supervisionare e coordinare il test c’è stata anche l’ENAV, ovvero l’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo.

Avendo completato con successo il primo test, Amazon ha annunciato che il servizio Prime Air debutterà in Italia nel 2025, se verranno rispettati tutti i requisiti per il lancio. Il colosso statunitense, infatti, continuerà a collaborare con le autorità italiane per essere sicuri che vengano soddisfatti tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie ad operare sul territorio senza problemi.

