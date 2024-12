iPhone 15 a 699€ e Honor Magic V2 per la prima volta a 799€: occasioni SOTTOCOSTO MediaWorld!

Il periodo del Black Friday è finito, ma le offerte di MediaWorld continuano senza sosta: a distanza di una settimana esatta dal venerdì nero ecco la nuova promozione SOTTOCOSTO. Tante occasioni per risparmiare sul meglio della tecnologia, fino al 15 dicembre!

Dopo il Black Friday parte il SOTTOCOSTO MediaWorld: tante offerte sulla migliore tecnologia, fino al 15 dicembre

Crediti: MediaWorld

Le offerte SOTTOCOSTO di MediaWorld sono disponibili sia online che in negozio: c’è la consegna gratis su tanti prodotti mentre in alcuni casi è possibile optare per il ritiro in negozio gratuito. Inoltre ci sono numerosi articoli con ritiro gratis anche in 30 minuti, per la massima velocità! Le occasioni riguardano i prodotti tech: smartphone, PC e notebook, TV e Home Cinema, ma anche grandi e piccoli elettrodomestici e mobilità elettrica. Le offerte terminano il 15 dicembre: per scoprire tutti gli sconti della promo SOTTOCOSTO dai un’occhiata alla pagina dell’iniziativa di MediaWorld! Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Honor Magic V2 al minimo storico e iPhone 15 a 699€: imperdibili a questo prezzo

Altre offerte SOTTOCOSTO

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad eBay, Unieuro, MediaWorld ed altri store top!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le