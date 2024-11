Anche l’AI di Twitter/X diventa gratis, ma ci saranno delle limitazioni

Grok, l’intelligenza artificiale sviluppata dalla startup di Elon Musk xAI e divenuta celebre per non avere grandi limitazioni suoi contenuti che è in grado di generare, potrebbe molto presto avere anche una versione gratuita per gli utenti di Twitter/X. Al momento, infatti, per sfruttare questo particolare chatbot AI è necessario avere un abbonamento X Premium attivo, ma la versione gratuita potrebbe risultare solo una “demo” a causa delle grandi limitazioni.

Per utilizzare Grok non servirà più un abbonamento X Premium

Crediti: Swak_12 @ Twitter/X

Le nuove informazioni, emerse proprio sul social network guidato da Musk, suggeriscono l’imminente arrivo di una versione di Grok accessibile anche agli utenti gratuiti di Twitter/X, ovviamente con delle limitazioni che spingeranno i più interessati a sottoscrivere un abbonamento a X Premium. La versione gratis sembrerebbe essere già accessibile per alcuni utenti in Nuova Zelanda, e le limitazioni attualmente in vigore potete trovarle elencate qui sotto.

L’account dovrà essere stato creato da almeno 7 giorni

L’account dovrà essere collegato ad un numero di telefono

Grok 2 potrà rispondere a 10 domande per 2 ore

Grok 2 mini potrà rispondere a 20 domande per 2 ore

Si potranno analizzare fino a 3 immagini al giorno

Si tratterebbe, quindi, di una piccola demo a fruizione giornaliera con cui gli utenti potranno farsi un’idea di come funzione l’AI di Grok, per poi decidere in seguito se sottoscrivere o meno un abbonamento per usufruire della versione “illimitata“. Al momento non sappiamo se questa versione verrà effettivamente confermata o se si tratti semplicemente di un test, tantomeno se (nel caso venisse confermata) sarà disponibile anche nel resto del mondo e di conseguenza in Italia.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le