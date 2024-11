Il display di Xiaomi 15 è il più luminoso della storia, grazie a TCL

Sono diversi gli assi nella manica di Xiaomi 15 e 15 Pro: uno di questi è il display, che da anni è uno dei fiori all’occhiello della società di Lei Jun. Da un lato è piatto, dall’altro è leggermente curvo sui lati, sui nuovi top di gamma troviamo pannelli da primo della classe: non solo per le cornici simmetriche spesse solo 0,6 mm, non solo per i 68 miliardi di colori in 12-bit del Pro ma anche per i 3.200 nits offerti dalla tecnologia prodotta dalla cinese TCL CSOT.

Ecco quanto è luminoso il nuovo schermo di Xiaomi 15 e 15 Pro prodotto da TCL

Non sarà granché conosciuta nel mercato degli smartphone, ma TCL sa decisamente il fatto sua quando si parla di schermi, come dimostra quanto fatto sulla serie Xiaomi 15. Quello dei flagship Xiaomi è uno schermo denominato OLED M9, dove “M9” sta a indicare la generazione dei materiali utilizzati per comporlo e gestire specialmente la componente luminosa.

Come spiegato in questo articolo dedicato, bisogna fare sempre molta attenzione al marketing, specialmente dinnanzi ad aziende che si riempiono la bocca di numeri a volte fini a sé stessi. Per esempio Realme GT 6 è uno dei pochissimi al mondo a infrangere il record dei 6.000 nits, cifra mostruosa se si considera che pochi anni fa era difficile superare i 1.000 nits. Tuttavia, la si raggiungere solamente quando si guardano contenuti HDR e solamente sull’1% dello schermo, il ché ci fa capire quanto poco utile sia come dato.

La verità è che si deve distinguere fra luminosità manuale, sotto il sole e HDR: così facendo, scopriamo che Realme GT 6 raggiunge i 940 nits in manuale, 1.483 nits sotto il sole e 6.000 nits in HDR. Nel caso di Xiaomi 15 e 15 Pro, questa caratteristica viene elevata a un livello che inizia ad acquisire un senso pratico, perché il loro picco di 3.200 nits viene raggiunto sul 25% del display, garantendo poi 800 nits in manuale e 1.000 nits sotto il sole.

