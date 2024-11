Samsung prepara un tri-pieghevole migliore di Huawei Mate XT, ma Motorola le sta alle calcagna

Il lancio di Huawei Mate XT è considerabile uno smacco per Samsung, che è stata superata da una compagnia azzoppata dal ban USA nello sviluppo dei di cui pieghevoli dove per anni è stata considerata la leader indiscussa. Quello di Huawei è a tutti gli effetti il primo smartphone tri-pieghevole della storia a presentarsi non come semplice concept ma come prodotto effettivamente acquistabile. Il brand sud-coreano sta lavorando per rimettersi in carreggiata, ma alle sue spalle c’è una Motorola che non accenna a fermarsi dal presentare nuovi foldable.

Huawei Mate XT: Samsung vuole superarlo, nel mentre Motorola non molla la presa

Quello che vedete nelle immagini render sarebbe Motorola RAZR 50s Ultra, anche siglato come XT2451-6, modello che dovrebbe quindi affiancare il precedentemente trapelato RAZR 50s. Per la prima volta, Motorola starebbe per arricchire la gamma pieghevole RAZR 50 con altri due modelli di metà generazione per un totale di quattro. Sulla base di ciò, sono previsti smartphone che esteticamente siano praticamente identici, variando invece nella scheda tecnica, che per il momento rimane però un mistero.

Si prospettano così dei nuovi rivali per la serie Z Flip di Samsung, che non a caso starebbe lavorando alla realizzazione del suo primo pieghevole economico sotto forma di Galaxy Z Flip FE. Allo stesso tempo, si vocifera che l’altro obiettivo sia quello di produrre un tri-pieghevole migliore di Huawei Mate XT: se non è riuscita a farlo per prima, allora vuole farlo meglio, anche se il “come” non è ancora noto.

