REDMAGIC 10 Pro avrà un display mai visto prima, e per più motivi

REDMAGIC 10 Pro sta per fare il suo debutto ufficiale, e sta per farlo con quello che sarà uno dei display migliori disponibili in circolazione. La concorrenza è a dir poco agguerrita, con competitor come Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO, vivo e Honor che propongono flagship dagli schermi altamente dotati sotto il profilo hardware. Nubia non vuole essere da meno, e a bordo del prossimo top di gamma del suo sotto-marchio ha implementato un pannello mai visto prima.

REDMAGIC 10 Pro, i nuovi teaser ufficiali ci parlano del suo incredibile display

Il pannello di REDMAGIC 10 Pro viene pubblicizzato come “Wukong Screen“, appellativo che cita il personaggio mitologico Sun Wukong, noto come il “Re Scimmia” e diventato noto in occidentale grazie al videogioco Black Myth: Wukong. L’associazione è stata scelta per evidenziare le qualità avanzate del display: realizzato in collaborazione con BOE, è stato annunciato che sarà il primo display 1.5K con fotocamera sotto al display, tecnologia che troviamo da anni sui top di gamma dell’azienda e giunta alla sua ultima iterazione.

Questo gli permetterà di avere una screen-to-body ratio del 95,3%, particolarmente elevata se si pensa che REDMAGIC 9 Pro arrivava al 93,7%, grazie anche all’ampia diagonale da 7″ 2.688 x 1.216 pixel. La compagnia parla anche di “alte prestazioni per luminosità e refresh rate“, senza però entrare nei numeri specifici anche se è previsto che sia a 144 Hz: lo scopriremo a breve, visto che ne conosciamo la data di presentazione.

