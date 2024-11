L’AI di Claude arriva anche su desktop: ecco le app ufficiali per Windows e Mac

Nell’ultimo periodo il trend dei servizi di intelligenza artificiale sembra essere quello di proporre l’accesso agli utenti tramite quanti più dispositivi sia possibile. In particolar modo, su desktop stanno arrivando sempre più app ufficiale e Anthropic non è voluta essere da meno. Da qualche giorni, infatti, è possibile sfruttare l’AI di Claude anche su PC con le app ufficiali per Windows e Mac.

Claude arriva su Windows e macOS con l’app ufficiale per desktop

Nonostante accedere a Claude sia semplice quanto navigare in internet con un qualsiasi browser web, Anthropic ha deciso di offrire agli utenti la possibilità di avere un’app ufficiale per l’AI anche su desktop, proprio come accade su smartphone e tablet. Gli utenti Windows e macOS, infatti, possono finalmente scaricare l’app ufficiale del servizio per poter interagire con l’AI senza dover utilizzare la versione web.

In particolar modo, Anthropic ha messo a disposizione anche una versione dell’app compatibile con arm64, ovvero i nuovi PC Windows con chipset Snapdragon in grado di eseguire l’AI anche in locale. Per effettuare il download e l’installazione, non dovrete far altro che recarvi sul sito ufficiale e scegliere la versione più adatta al vostro sistema operativo.

