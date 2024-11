OPPO Find X8 Mini “confermato”: arriverà, ma non subito

Che OPPO Find X8 e X8 Pro non fossero gli unici modelli che comporranno la gamma di fascia alta era già piuttosto sicuro, e adesso l’ipotesi OPPO Find X8 Mini si fa ancora più papabile. Dopo aver presentato le due varianti del suo top di gamma annuale, OPPO ha recentemente confermato che non si fermerà, e che nei prossimi mesi aggiungerà alla serie Find X8 altri due modelli: uno già noto, l’altro più incerto.

OPPO Find X8 Mini: la strada del top di gamma sembra sempre più sicura

La slide mostrata da OPPO parla chiaro: in autunno è avvenuta la presentazione di OPPO Find X8 e X8 Pro, mentre in primavera arriveranno altri due modelli. Quello sicuro è OPPO Find X8 Ultra, il modello non plus ultra che si contraddistinguerà per avere la migliore scheda tecnica che OPPO abbia da offrire al suo pubblico, fotocamera in primis.

C’è poi “il prossimo Find X“, modello di cui OPPO non specifica il nome e dietro cui si celano diverse ipotesi. Inizialmente si pensava che potesse trattarsi dei papabili modelli Lite e Neo, ma ultimamente è avanzata più concretamente l’idea OPPO Find X8 Mini. Sarebbe la prima volta che OPPO proporrebbe una versione più compatta del suo flagship, come non a caso avvenuto con vivo X200 Pro Mini, perciò non è da escludersi che possa chiamarsi Find X8 Pro Mini.

Nomi a parte, non è ancora dato sapere con certezza come si differenzierà questa variante più tascabile, ma visto che OPPO Find X8 Pro e vivo X200 Pro sono entrambi da 6,78″, è plausibile che come vivo X200 Pro Mini avrebbe un display da 6,31″ e una batteria attorno ai 5.700 mAh.

