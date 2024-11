Google lancia Android 15 QPR2 Beta 1: tutte le novità

Lo sviluppo di Android 15 continua senza sosta e, dopo aver ultimato i lavori sulla versione QPR1 in arrivo a dicembre, Google ha lanciato la prima beta del secondo grande aggiornamento in arrivo per tutti nel periodo primaverile. Da oggi, infatti, gli sviluppatori (e gli utenti più curiosi) possono già mettere le mani sulla prima beta di Android 15 QPR2 e sulle novità che verranno introdotte per il sistema operativo del robottino verde.

Il secondo grande aggiornamento di Android 15 sta arrivando

Crediti: Google

Android 15 QPR2 Beta 1 è disponibile da oggi con il numero di build BP11.241025.006 per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold, oltre che per l’Emulatore Android dedicato agli sviluppatori. Le novità sono poche, ma tutte rilevanti: abbiamo infatti l’upgrade del kernel di Linux e la sorprendente estensione del supporto per un dispositivo piuttosto vecchio.

Aggiornato il kernel Linux (Da 5.10 e 5.15 a 6.1)

Risolto un bug con gli screenshot che non venivano catturati correttamente in QPR1 Beta 3

Nuovo design per la schermata delle Modalità

Supporto esteso per Pixel 6 e 6 Pro (l’ultimo aggiornamento garantito per gli smartphone era previsto per ottobre 2024)

Per effettuare l’installazione di questa nuova beta di Android 15 è necessario essere iscritti all’Android Beta Program ed essere in possesso di uno smartphone Pixel. Dalle impostazioni di sistema, quindi, sarà possibile scaricare l’aggiornamento OTA per QPR2 Beta 1.

