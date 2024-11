Apple prepara i nuovi display a 90 Hz: ecco quali dispositivi riceveranno l’upgrade

Il graduale passaggio alla tecnologia OLED per i prodotti di Apple potrebbe vedere in contemporanea un altro upgrade per i display di alcuni prodotti, che finalmente potrebbero abbandonare gli schermi a 60 Hz. Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete negli ultimi giorni, infatti, la compagnia di Cupertino starebbe progettando dei nuovi display con refresh rate più alto, dedicati però solo ad alcuni dispositivi.

iPad Air, Studio Display e iMac potrebbe finalmente avere schermi a 90 Hz

Crediti: Apple

Il prossimo upgrade per iPad Air, Studio Display e iMac potrebbe riguardare proprio lo schermo, che finalmente potrebbe vantare un refresh rate. Dagli attuali 60 Hz, infatti, Apple sarebbe intenzionata a passare a display con tecnologia a 90 Hz, per migliorare la fluidità ed offrire maggiori possibilità di personalizzazione agli utenti.

“Ho delle novità sui miglioramenti dello schermo per la prossima generazione di iPad Air M3. Apple sta lavorando a un display LCD con frequenza di aggiornamento più elevata con un nuovo pannello a movimento liquido fissato a circa 90 Hz. Stanno anche lavorando per estenderlo ad altri modelli o prodotti come un iMac da 24 pollici e un display da studio di prossima generazione.” è la dichiarazione anonima arrivata al podcast Upgrade di Myke Hurley e Jason Snell.

Apple sembra essere particolarmente interessata agli upgrade dei display per le prossime generazioni: in particolar modo, anche iPhone 17 potrebbe godere di schermo ProMotion a 120 Hz su tutti i dispositivi della serie, segnando così una prima volta anche per la compagnia guidata da Tim Cook.

