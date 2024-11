Redmi Note 14 Pro: la versione Global arriverà prima del previsto

Nel corso di un’intervista il capo della divisione indiana di Xiaomi ha svelato qualche dettaglio in più sui prossimi lanci Global, che riguardano sia la serie Redmi Note 14 (che comprende anche i modelli Pro e Pro+) e il “piccolo” della famiglia, Redmi A4 5G.

Redmi Note 14, Note 14 Pro e Note 14 Pro+: il debutto Global è fissato per il mese di dicembre

Crediti: Redmi

Non ci sono ancora delle date, ma sono emersi dettagli interessanti per quanto riguarda le prossime uscite di Xiaomi (a livello internazionale). Il primo telefono a fare capolino in occidente sarà Redmi A4, budget phone 5G dal prezzo super accattivante. Il dispositivo verrà lanciato in India nel corso del mese di novembre ma la grande novità sarà annunciata poco dopo. La gamma Redmi Note 14 Global arriverà già a dicembre, con un mese d’anticipo rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno.

Ovviamente si parla del mercato Global, ma partendo dall’India; non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito all’Italia, ma non è da escludere un lancio entro fine anno oppure nelle primissime settimane di gennaio 2025. Ricordiamo che i nuovi Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+ sono già stati lanciati in Cina: qui trovate il nostro approfondimento, mentre questo è il confronto con la serie Redmi Note 13. La maggior parte della specifiche dovrebbe restare invariata tra modelli Cina e Global; tuttavia ci sarebbero differenze nel comparto fotografico dei modelli Pro, come emerso in precedenza, mentre Redmi Note 14 5G Global potrebbe avere un chipset differente (Snapdragon anziché MediaTek).

