Android 15 QPR1 è pronto: Google prepara la prima beta di QPR2

Dopo rilasci in ritardo e aggiornamenti non privi di problemi, sembra proprio che le grandi aziende tech stiano velocizzando il processo di sviluppo dei nuovi aggiornamenti per gli OS mobile. Google, per esempio, sembra aver portato a termine i lavori su Android 15 QPR1, il primo grande aggiornamento della nuova versione, ed ha avvisato gli utenti di prepararsi per l’imminente arrivo di una nuova beta.

Lo sviluppo di Android 15 corre veloce: QPR1 stabile e QPR2 beta sono dietro l’angolo

Crediti: Google

Android 15 QPR1 (build AP4A) verrà rilasciato in versione stabile nel mese di dicembre, ma gli utenti che amano il brivido di provare i software di prova non verranno lasciati a secco. Google, infatti, ha annunciato che molto presto i dispositivi Pixel iscritti all’Android Beta Program inizieranno a ricevere la prima beta di Android 15 QPR2, che troverà un rilascio per il grande pubblico soltanto nel mese di marzo.

Se non volete aggiornare fin da subito a QPR2 Beta, quindi, questo è il momento giusto per abbandonare l’Android Beta Program senza dover effettuare un ripristino del dispositivo per tornare alla versione stabile. Chi ha installato QPR1 Beta 3, infatti, riceverà automaticamente l’aggiornamento OTA alla versione stabile, se il dispositivo non risulterà più bel Beta Program. In caso contrario, invece, si riceverà QPR2 Beta 1.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le