Su Amazon ora si paga con NFC: lo smartphone diventa un POS

Come se non fosse già troppo semplice pagare per un acquisto sulla sua piattaforma, Amazon ha deciso di offrire agli utenti un’ulteriore metodo di pagamento. Le opzioni aumentano con l’arrivo di “Tocca per pagare“, disponibile solo tramite app di Amazon, che grazie alla tecnologia NFC questa volta trasforma lo smartphone in un POS a tutti gli effetti.

Amazon consente agli utenti di usare lo smartphone come un POS per pagare con NFC

Dopo aver introdotto il suo assistente AI, Amazon offre una nuova opportunità agli utenti: l’ultima novità arriva in fase di pagamento con la trasformazione dello smartphone in un POS. In breve, avvicinando la carta fisica o un altro dispositivo su cui questa è memorizzata, si potrà pagare come quando si va in un qualsiasi esercizio commerciale. Questa novità è particolarmente utile quando si fanno acquisti per conto di altri: ora amici e familiari possono fare acquisti sfruttando il vostro abbonamento Prime e pagando direttamente con la propria carta.

Servirsi di questa nuova possibilità è davvero semplicissimo: con “Tocca per pagare” basta avvicinare una carta contactless al retro dello smartphone ed il gioco è fatto. Tutto funziona infatti sfruttando il chip NFC presente all’interno del dispositivo mobile, completando così l’acquisto in pochi secondi esattamente come quando si va in giro per i negozi. Per poter abilitare questa nuova opzione, al check-out è necessario selezionare la voce “Modifica metodo di pagamento” e poi “Altri modi per pagare“. Una volta fatto ciò, bisogna solo scegliere “Tocca per pagare“: quando la carta viene rilevata, Amazon rimanda ad un riepilogo generale dove è necessario premere su “Continua“. Da questa stessa schermata, si può poi scegliere anche di salvare il nuovo metodo di pagamento.

Il funzionamento al momento è disponibile solo ed esclusivamente per gli smartphone Android. Per quanto concerne iPhone, si attende ancora che il chip NFC venga aperto alle applicazioni di terze parti, aggiornamento atteso prossimamente con una nuova versione di iOS 18.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le