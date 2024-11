Singles Day 11.11, prezzi stracciati su Geekmall: monitor da gaming a 159€ e tanto altro!

L’11 novembre si avvicina e ovviamente non possono mancare le occasioni per risparmiare. Il Singles Day 11.11 è alle porte e lo store Geekmall ha pensato bene di dare il via alle danza fin dai primi giorni del mese: questo è uno dei periodi promozionali più importanti dell’anno, un ghiotto antipasto in attesa del Black Friday. Non fatevi accecare dall’attesa per il fatidico venerdì nero: anche il giorno dei single ha in serbo occasioni imperdibili e sconti assurdi!

Geekmall lancia la promozione Singles Day 11.11: tante offerte lampo e nuovi coupon per risparmiare

Crediti: Geekmall

Quest’anno Geekmall ha deciso di giocare d’anticipo: le offerte per il Singles Day 11.11 sono partite a inizio mese e continuano fino al 14 novembre. Nella pagina dedicata alla promozione trovi tante occasioni con offerte lampo in salsa tech per tutti i gusti: monitor, accessori per le pulizie smart, power station, proiettori, incisori laser, monopattini e bici elettriche, articoli tech per la cucina e tanto altro ancora. Inoltre è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo grazie ai nuovi coupon.

Coupon 30DBLVN500 – buono sconto di 30€ su una spesa di almeno 500€

– buono sconto di 30€ su una spesa di almeno 500€ Coupon 20DBLVN300 – buono sconto di 20€ su una spesa di almeno 300€

– buono sconto di 20€ su una spesa di almeno 300€ Coupon 10DBLVN100 – buono sconto di 10€ su una spesa di almeno 100€

Di seguito trovi una selezione di prodotti in promozione: si tratta di varie soluzioni di categorie differenti, tutte accomunate da un prezzo super invitante! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

