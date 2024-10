Sonos Arc Ultra ufficiale: la soundbar premium si reinventa con una tecnologia rivoluzionaria

Arriva la nuova soundbar Sonos Arc Ultra, dispositivo di alta qualità che presenta anche la rivoluzionaria tecnologia Sound Motion, una svolta significativa nell’ingegneria audio che riduce notevolmente le dimensioni del trasduttore, potenziando allo stesso tempo i bassi e inaugurando una nuova era in cui dispositivi di dimensioni ridotte producono suoni più intensi e definiti. Arc Ultra raddoppia l’intensità dei bassi rispetto al suo predecessore e offre anche un’esperienza audio spaziale 9.1.4 impareggiabile, con un audio nitido e un design più elegante e raffinato. Sonos presenta anche Sub 4, l’ultima generazione del subwoofer più emblematico, con un design rinnovato e interni che fanno risaltare i tuoi film preferiti, i programmi più amati e altro ancora, con bassi potenti.

Progettata con una tecnologia unica nel suo genere e grazie anche a importanti collaborazioni con aziende del settore, Sono Arc Ultra offre bassi potenziati, un’esperienza audio spaziale da brivido con Dolby Atmos e una funzionalità avanzata di miglioramento del parlato per un livello di controllo ancora maggiore. Il tutto con un design elegante che si abbina ai tuoi spazi e alle TV di grandi dimensioni.

Arc Ultra crea un campo audio eccezionalmente ampio, grazie alla nuova architettura acustica che include 14 driver progettati da Sonos, un woofer Sound Motion e un gruppo di tweeter con guide d’onda su ciascun lato, per creare un’esperienza audio spaziale 9.1.4. Per ottenere l’audio migliore per la configurazione dell’ambiente, ottimizza Arc Ultra con Trueplay,disponibile sia per dispositivi iOS che Android. La nuova architettura privilegia il canale centrale, massimizza la chiarezza vocale e rende più facile seguire i dialoghi. Con la nuova funzionalità avanzata di miglioramento del parlato puoi scegliere dall’app Sonos il livello di nitidezza dei dialoghi che preferisci.

La soundbar premium è frutto di una collaborazione più stretta con il Sonos Soundboard. L’azienda ha collaborato con produttori e creatori esperti del mondo del cinema come Chris Jenkins e Onnalee Blank, per ottimizzare Arc Ultra per la riproduzione di contenuti Dolby Atmos e creare un’esperienza audio degna di uno studio di registrazione e comparabile con i sistemi audio professionali.

Per quanto riguarda il design, il dispositivo ha il caratteristico profilo curvo, una finitura opaca e un involucro sottile. La nuova griglia avvolgente raggiunge il retro della soundbar e lascia che i suoni si propaghino in ogni direzione per creare un’esperienza audio coinvolgente. Infine basta una semplice connessione HDMI eARC per ottenere in pochi minuti un audio da cinema. Il tutto può essere controllato senza sforzo usando il telecomando della TV, l’app Sonos, Sonos Voice Control o Amazon Alexa. I controlli touch sono collocati su una superficie dedicata in rilievo sul retro della soundbar per evitare distrazioni visive.

Sonos ha lanciato anche Sub 4, subwoofer di nuova generazione che produce bassi intensi, il modello più avanzato del brand (ad oggi): ha più memoria, più potenza di elaborazione ed è compatibile con le nuove tecnologie Wi-Fi per una migliore connettività. Le ultime novità targate Sonos saranno disponibili in tutto il mondo a partire dal 29 ottobre: Arc Ultra debutterà al prezzo di 999€ mentre Sub 4 a 899€.

