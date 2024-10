ROG Phone 8 mai a questo prezzo: nuovo minimo per il top da gaming!

AliExpress si rivela spesso una miniera di occasioni e anche in questo caso non fa eccezione: ROG Phone 8, il flagship da gaming targato ASUS, scende ad un prezzo mai visto prima, con l’immancabile spedizione EU. Se siete appassionati di mobile gaming e cercate un dispositivo potente ma dal look elegante e non troppo aggressivo, allora l’occasione è servita!

Codice sconto ASUS ROG Phone 8: il top di gamma da gaming è imperdibile a questo prezzo

Crediti: ASUS

Il nuovo top di gamma da gaming ROG Phone 8 di ASUS scende al miglior prezzo di sempre: solo 559€ grazie a questo Coupon AliExpress (“BSDIT60“), con spedizione gratis direttamente dall’Europa. Si tratta del modello Global, con memorie da 12/256 GB. Se vuoi saperne di più prima dell’acquisto, ecco la nostra recensione.

dimensioni di 163,8 x 76,8 x 8,9 mm per un peso di 225 grammi

certificazione IP68

luci Aura LED

display AMOLED E6 LTPO a 12 bit da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 165 Hz , protezione Gorilla Glass Victus 2 e luminosità di picco fino a 2.500 nit

Lettore d'impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore e sistema a conduzione (GameCool 8)

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.500 mAh con ricarica da 65W e wireless da 15W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 13 + 32 MP (f/1.9- 2.2-2.4) con IMX890 , OIS Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi, ultra-grandangolare da 120°, teleobiettivo 3x

(f/1.9- 2.2-2.4) con , OIS Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi, ultra-grandangolare da 120°, 3x selfie camera da 32 MP f/2.45 FOV 90°

f/2.45 FOV 90° Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, mini-jack da 3.5 mm

Android 14 sotto forma di ROG UI

