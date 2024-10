Monitor da gaming TITAN ARMY e KTC in sconto: si parte da soli 119€!

La settimana di Geekmall si apre all’insegna degli sconti sui monitor da gaming TITAN ARMY e KTC: i due brand sono specializzati in prodotti di qualità, ad alte performance e dal prezzo super conveniente. Grazie a queste offerte targate Geekmall i prezzi diventano ancora più appetibili: si parte da soli 119€ per un modello basilare ma in grado di offrire le giuste prestazioni per giocare senza compromessi eccessivi!

Le offerte dello store partono con TITAN ARMY P2510G, modello caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo al top. Si tratta di un monitor da gaming da 24,5″ con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel) e refresh rate a 180 Hz, per prestazioni fluide ed un’esperienza di gioco nitida. Il pannello offre il supporto HDR10, un tempo di risposta GTG di 1 ms, una copertura del 99% della gamma sRGB e la tecnologia DC Flicker-Free (contro l’affaticamento degli occhi). Si sale di livello con TITAN ARMY P2710S: in questo caso le dimensioni dello schermo salgono a 27″ con risoluzione 2K. Il display è una soluzione Fast IPS con refresh rate a 240 Hz, tempo di risposta GTG di 1 ms, HDR400 e una copertura del 95% della gamma DCI-P3. A questo giro si aggiunge anche il supporto alla tecnologia Adaptive-Sync e la possibilità di scegliere tra 10 modalità pre-impostate (ognuna dedicata a un diverso tipo di gioco).

TITAN ARMY P2510S è una via di mezzo tra i due monitor visti poco sopra: lo schermo ha dimensioni di 24,5″ con risoluzione 2K, frequenza di aggiornamento a 240 Hz, tempo di risposta di 1ms, rapporto in 16:9, supporto Adaptive-Sync, tecnologia Fast IPS e tanto altro ancora. Le scene pre-impostate salgono a 12, mentre la bassa emissione di luce blu evita di affaticare eccessivamente la vista. È disponibile il montaggio VESA ed è anche possibile modificare l’inclinazione (una chicca non sempre presente). La nostra panoramica si conclude con KTC H32S17, monitor da gaming che presenta vari miglioramenti: per prima cosa le dimensioni salgono a 32″ con risoluzione QHD; inoltre abbiamo a che fare con un pannello curvo (1500R), profondità colora a 8 bit, refresh rate a 170 Hz, tempo di risposta MPRT di 1 ms, supporto FreeSync e G-Sync, modalità a bassa emissione di luce blu e standard VESA. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

