Non solo Mac con M4: al prossimo evento Apple ci sarà anche un atteso ritorno

Il tanto atteso evento di ottobre di Apple sarà molto probabilmente completamente incentrato sui nuovi Mac e MacBook Pro con M4, ma sul palco potrebbe fare il suo debutto anche un tanto atteso tablet. Secondo le indiscrezioni, infatti, la compagnia di Cupertino sarebbe pronta a portare sul mercato anche il nuovo iPad mini di settima generazione.

iPad mini 7 sta arrivando: ecco la possibile data di uscita

Crediti: Apple

L’ultima versione del piccolo tablet di Apple è stata lanciato nell’ormai lontano 2021, ma finalmente iPad mini (Gen 7) potrebbe finalmente tornare sul mercato con un design rivisitato e delle specifiche tecniche probabilmente più in linea con i dispositivi moderni. Purtroppo non ci sono ancora informazioni sull’hardware che andrà ad alimentare il nuovo tablet, così come sembra essere scomparse le tracce anche della nuova versione di iPad standard, sempre meno aggiornato rispetto ad Air e Pro.

Secondo quanto suggerito da Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, il nuovo iPad mini di settima generazione verrà presentato all’evento di Apple che potrebbe tenersi negli ultimi giorni di ottobre, con un lancio previsto per l’1 novembre. Si tratta ovviamente di indiscrezioni, quindi vi invitiamo come sempre ad attendere informazioni ufficiali direttamente dal team di Tim Cook.

