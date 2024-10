Recensione Pixel Buds Pro 2: forse il miglior prodotto di Google, ma al prezzo sbagliato

Bisogna ammetterlo: quest’anno Google si è data da fare con i suoi dispositivi e ci ha stupiti non poco. I nuovi Pixel 9 sono smartphone maturi, completi e belli da vedere ed hanno superato nettamente ogni nostra aspettativa. Ebbene, dopo la recensione dell’orologio (che, in realtà, ci ha convinti un po’ meno) è arrivato il momento di parlare delle Google Pixel Buds Pro 2, i nuovi auricolari del brand che arrivano a circa due anni dalla prima generazione.

Sarà riuscita Google a risolvere alcuni dei problemi che riscontrammo con il modello del 2022? Ve lo anticipo: sì. Google Pixel Buds Pro 2 sono davvero eccezionali, ma la qualità si paga. Forse anche troppo.

Recensione Google Pixel Buds Pro 2

Design e materiali

Dal punto di vista puramente estetico, con i Google Pixel Buds Pro 2 l’azienda ha voluto dare una sorta di continuità con i modelli precedenti, continuando a seguire un trend caratterizzato da linee arrotondate, totale assenza di spigoli e colorazioni opache molto piacevoli. Gli auricolari sono venduti in diverse colorazioni, la struttura che va infilata nell’orecchio è di colorazione nera, mentre quella esterna che integra i colori touch varia a seconda del modello scelto.

Quest’anno però Google ha arricchito l’ergonomia degli auricolari con un piccolo archetto da inserire all’interno del padiglione auricolare, rendendole non solo più comode ma soprattutto più stabili anche quando si pratica sport. Insomma sono comode, anzi comodissime, ed il lavoro certosino fatto dal brand si nota anche nella compattezza e nel peso: pensate che ogni auricolare pesa meno di 5 grammi.

Quando le si indossa è quasi se sparissero per la loro comodità, e se a questo si aggiunge una grande qualità nei materiali d’assemblaggio e una particolare rientranza all’interno dei gommini che riduce notevolmente lo sporco sulla griglia degli altoparlanti, si giunge alla conclusione che stiamo parlando degli auricolari meglio progettati visti ultimamente.

La custodia di ricarica è praticamente la stessa del modello precedente, eccezion fatta per una piccola aggiunga: ora integra uno speaker con il quale sarà possibile trovarla un caso di smarrimento. Infine, gli auricolari sono certificati IP54, mentre la custodia IPX4.

Funzionalità e applicazione

In linea di massima, le funzionalità avanzate delle Google Pixel Buds Pro 2 sono le stesse del modello precedente, ma migliorano nella precisione e nella reattività. E questo è un bene, perché già nel 2022 sottolineammo quanto gli auricolari di Google avessero una marcia in più. E così come il modello precedente si gestiscono su Android grazie all’applicazione Pixel Buds che è preinstallata sui dispositivi Pixel. Supportano il fast pair, si possono associare anche su un iPhone ma in quel caso perderebbero tutte le funzioni avanzate, un po’ come succede con le AirPods ed Android.

Le impostazioni all’interno dell’app sono suddivise in sottomenu ed ogni menu ha una veloce descrizione. C’è l’equalizzatore del volume che sistema automaticamente le frequenze di riproduzione in base al volume di ascolto, c’è l’audio adattivo che regola automaticamente il volume in base al rumore esterno, e sono state introdotte una serie di nuove gesture che non solo funzionano bene, ma sono anche (in parte) personalizzabili.

all’app di gestione è infatti possibile personalizzare l’azione da eseguire quando si effettua una pressione prolungata: personalmente ho scelto di attivare o disattivare l’ANC interagendo con l’auricolare destro e di attivare l’Assistente Google con l’auricolare sinistro. E proprio perché stiamo parlando di Google Assistant, le Google Pixel Buds Pro 2 hanno una funzionalità che nessun auricolare in commercio può offrire: integrano l’assistente vocale di Google e/o Gemini.

Infine continua ad essere presente il traduttore simultaneo, con il quale potrete utilizzare gli auricolari come una sorta di interprete in tempo reale sfruttando Google Translate e l’intelligenza artificiale che lo rende molto più veloce e preciso.

Qualità audio, chiamate e cancellazione del rumore

La qualità audio è buona in quanto a risposta in frequenza, che è ben udibile già ai 20 Hz ma un po’ meno sugli alti, che probabilmente non vanno oltre i 18 Hz. L’intervallo dinamico supera i 50 dB below full scale e questo è possibile grazie alla presenza di un driver dinamico da 1mm che, affiancato da un processore Tensor A1 che elabora l’audio ad una velocità di 90 volte quella del suono, rende le Google Pixel Buds Pro 2 delle cuffie precise e molto intelligenti.

L’audio è fedele, nitido, bilanciato in maniera molto intelligente e totalmente esente da rumori metallici, fruscii o distorsioni. Insomma, il suono è di fascia alta ed è al pari degli altri auricolari premium del mercato.

E se non bastasse, della stessa sono i microfoni in chiamata. Google Pixel Buds Pro 2 utilizzano per la prima volta una tecnologia chiamata Silent SealTM 2.0, con la quale riesce a garantire un’eliminazione dei rumori di fondo pressoché totale anche in condizioni di forte vento o in luoghi molto rumorosi. A dirla tutta però, sono convinto che Google possa fare di più: alcune volte, in chiamata, ci è capitato che l’interlocutore sentisse voce un po’ metallica e totalmente sterile in quanto a frequenze, anche se si effettuano chiamate sfruttando l’Audio HD.

In quanto a cancellazione del rumore c’è poco da dire: è tra le migliori del mercato, al pari di quella delle AirPods Pro 2. Anche in questo caso i tre microfoni lavorano perfettamente e che ci si trovi in un mezzo pubblico o in una strada affollata, le Google Pixel Buds Pro 2 non sbagliano un colpo in quanto ad ANC. Insomma, ci sono voluti due anni, ma con il nuovo modello Google è riuscita a perfezionare quello del 2022 in praticamente tutti gli aspetti, facendo un lavoro egregio.

Rimane un po’ sotto tono la modalità trasparenza, che sfrutta i microfoni per amplificare i rumori e riprodurli negli auricolari in modo da riuscire a sentire l’ambiente esterno evitando quell’effetto “ovattato” tipico degli in-ear. L’elaborazione avviene in tempo reale ed è molto efficace soprattutto con le voci, ma ciò che mi ha lasciato piuttosto perplesso è il suono che, a parer mio, è poco naturale ed un po’ troppo metallico. In questo gli AirPods di Apple fanno molto meglio, generando un suono in Trasparenza molto più naturale.

Batteria e ricarica

In quanto ad autonomia, quella dichiarata da Google nel corso della presentazione è molto prossima a quella reale. Nei nostri test siamo riusciti a superare le 7 ore e mezzo di autonomia con ANC attivo ed addirittura 11 ore di autonomia disattivandolo e con il case di ricarica li si potrà ricaricare totalmente per circa tre volte.

Nel sample che ho ricevuto in prova però ho notato una cosa un po’ strana: gli auricolari destro e sinistro non si scaricano in maniera omogenea, e mi è capitato più volte di trovarmi l’auricolare di destra totalmente scarico, mentre quello di sinistra con ancora il 10% di carica, nonostante li avessi utilizzati sempre entrambi contemporaneamente.

Prezzo e considerazioni

Ed ora veniamo alla nota dolente: il prezzo. Google Pixel Buds Pro 2 costano 249 euro (30 euro in più alla generazione precedente), ed è una cifra davvero alta. Forse anche troppo per acquistare degli auricolari. Certo, Apple vende più o meno alla stessa cifra i suoi auricolari, ma lo street price ormai si è abbassato e, a nostro avviso, anche quelli di Cupertino sono decisamente troppo cari e a queste cifre si iniziano a trovare alternative pensate per audiofili più esigenti.

Comunque una cosa è certa, tutto il know how di Google è più che evidente nelle Pixel Buds Pro 2 e sì, stiamo parlando di uno dei migliori prodotti mai messi in commercio dal colosso di Mountain View, ma costano 49 euro di troppo. Se Google avesse deciso di vendere i suoi nuovi auricolari a 199 euro, sarebbero stati un best-buy.



