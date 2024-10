Google Chrome come Safari: la barra di navigazione cambia posizione

Negli ultimi mesi Google ha apportato numerose modifiche alla versione mobile del browser Chrome, con nuove funzionalità e ritocchi al design che hanno migliorato l’esperienza utente. L’interfaccia, però, sta per essere “stravolta” con un cambiamento che renderà il punto di accesso ad internet per milioni di utenti Android molto più simile al browser Safari di Apple.

La nuova barra di navigazione di Google Chrome si sposta in basso, come Safari

Crediti: 9to5Google

In questi giorni nella versione Canary di Google Chrome è approdato un nuovo design del browser di Big G che riposiziona in basso la barra di navigazione, proprio come avvenuto con Safari al rilascio di iOS 16. Il cambiamento, per quanto possa stravolgere l’idea dell’interfaccia del browser, è piuttosto basilare per il momento: in questa prima versione, infatti, gli sviluppatori si sono semplicemente limitati a spostare la barra di navigazione in basso, senza integrare alcun tipo di nuova funzionalità o ottimizzazione.

In questo modo la navigazione risulta maggiormente “a portata di tap“, ma questo tipo di design potrebbe essere anche una strategia per far sentire maggiormente a proprio agio gli utenti che da iPhone passano ad Android e sono da tempo abituati ad avere una interfaccia con barra di navigazione in basso con Safari.

Potete abilitare anche voi la nuova interfaccia scaricando Google Chrome Canary dal Play Store ed attivando la flag “chrome://flags/#android-bottom-toolbar“, inserendo proprio questo indirizzo nella barra di navigazione.

