Magic 7 e MagicOS 9.0: Honor ne annuncia la data ufficiale

Le nuove leve nella fascia alta stanno arrivando: a breve faremo la conoscenza di Xiaomi 15, OPPO Find X8, vivo X200 e all’appello risponde anche Honor Magic 7. L’annuncio viene fatto dalla compagnia stessa, che si è affacciata sui propri social per svelare quale sarà la data di presentazione dei suoi nuovi top di gamma, il cui lancio sarà accompagnato dal major update alla MagicOS 9.0.

Ecco la data di presentazione della serie Honor Magic 7 e dell’aggiornamento MagicOS 9.0

A dire il vero prima sarà il turno dell’aggiornamento basato su Android 15, dato che l’annuncio della MagicOS 9.0 arriverà il 23 ottobre, e bisognerà attendere una settimana per scoprire i primi smartphone che la porteranno sul mercato; più precisamente, sulla serie Honor Magic 7 saranno tolti i veli il 30 ottobre, confermando quanto trapelato negli scorsi mesi.

Come prevedibile, sul teaser capeggia in bella vista la sigla AI, per una MagicOS e dispositivi Honor sempre più fondati sul concetto di intelligenza artificiale. Una delle novità della MagicOS 9.0 sarà l’assistente smart AI Agent, il cui compito sarà quello di competere con la controparte di Google Gemini ed Apple Intelligence.

Per Honor Magic 7 sono attesi prodotti basati sull’imminente Snapdragon 8 Elite ma forse anche sul Dimensity 9400 di MediaTek, che potrebbe trovare spazio sul modello più economico, e una scheda tecnica da fare invidia.

